La futura Peugeot e-208 sarà la prima vettura di serie del marchio a essere dotata del volante rettangolare Hypersquare. Attesa per il secondo semestre del 2027, inaugurerà una serie di sette nuovi modelli previsti entro il 2030. A rivelare i piani della casa del Leone è stata la testata L’Argus, in seguito a un’intervista con il direttore generale Alain Favey durante il Salone dell’Auto di Parigi. La novità più imminente riguarda il sistema di sterzo; l’introduzione di schermi trasparenti e batterie a elettrolita solido ,già presentati sul concept RCZ Vision, richiederà invece più tempo.



Advertisement

Peugeot e-208: cosa cambia con lo sterzo elettronico

Sulla nuova e-208, il volante Hypersquare sarà abbinato a uno sterzo «by-wire» (elettronico). I comandi del conducente verranno trasmessi alle ruote per via elettronica, tramite un sistema in grado di variare il rapporto di demoltiplicazione in funzione della velocità.

Questa tecnologia rientra tra le soluzioni integrate nella piattaforma STLA One. Secondo Alain Favey, il modo migliore per far comprendere i vantaggi di questo dispositivo è consentire agli utenti di provarlo; Peugeot punta dunque sulla formazione del personale nelle concessionarie e sui test su strada per far familiarizzare i clienti con questo nuovo sistema di comando.

Advertisement

L’affidabilità sarà un aspetto osservato con particolare attenzione, soprattutto alla luce dei problemi riscontrati negli ultimi anni con il motore PureTech. Alain Favey ha precisato che Peugeot lavora a questo sterzo elettronico da otto anni e ha previsto un sistema di emergenza in grado di intervenire in caso di guasto. Alcuni indizi sulla futura e-208 arrivano anche dalla E-T16, un concept-car che rende omaggio alla 205 Turbo 16.

Questo prototipo anticipa alcuni elementi della firma luminosa anteriore e posteriore, offrendo al contempo un’anteprima della possibile configurazione della plancia. Il concept RCZ Vision, dal canto suo, guarda a un orizzonte più lontano. Su questa coupé, Peugeot ha presentato schermi MicroLED trasparenti, in grado di trasformare il modo in cui le informazioni vengono disposte all’interno dell’i-Cockpit.

Advertisement

Un’altra tecnologia allo studio è il Brake-by-Wire, pensato per controllare con maggiore precisione la frenata e gestire meglio il recupero di energia. Per entrambe le soluzioni, il passaggio alla produzione dipenderà dai progressi dello sviluppo e dalla possibilità di applicarle su larga scala.Resta da capire quali di queste soluzioni troveranno spazio sui futuri modelli di serie.

Il concept RCZ Vision è inoltre dotato di una batteria a elettrolita solido («solid-state») con uno spessore di 110 millimetri, sviluppata in collaborazione con Factorial Energy. Un pacco batteria più sottile offre ai progettisti maggiore libertà nel disegnare veicoli dal profilo ribassato.

Per questo concept, Peugeot dichiara una potenza di 500 CV, un’autonomia fino a 600 chilometri e una ricarica dal 10 all’80% in meno di dieci minuti, grazie a un’architettura a 1.000 volt. Tali obiettivi riguardano il prototipo; un’eventuale applicazione commerciale non è prevista prima del 2029.

Advertisement

L’innovazione giocherà un ruolo chiave anche nel posizionamento di Peugeot. In un’intervista rilasciata a L’Argus, Favey ha spiegato che lo sterzo elettronico mira a offrire un’esperienza di guida inedita: una scelta strategica in un contesto caratterizzato dalla crescente concorrenza cinese.

La e-208 fungerà da primo banco di prova. In prospettiva, la sfida sarà capire se questo nuovo sistema di sterzo riuscirà a convincere i conducenti nell’uso quotidiano, una volta svanita la curiosità iniziale suscitata dalla forma del volante.