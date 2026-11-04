Opel Corsa, a novembre 2026 sconti fino a 7.900 euro e rate da 99 euro

Fino al 30 novembre 2026, la Opel Corsa benzina parte da 13.450 euro e la Hybrid da 16.250 euro, con finanziamento Scelta Opel e relativi oneri finanziari. Le offerte riguardano vetture in pronta consegna e richiedono la rottamazione fino a Euro 4.

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Opel Corsa: le offerte di novembre e le vendite nel 2026

Sulla Edition 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale, servono 3.802 euro d’anticipo. Seguono 33 rate da 99 euro e una rata finale di 9.704,88 euro. TAN fisso 8,25%, TAEG 12,12%.

Chi sceglie l’ibrida da 110 CV con cambio automatico versa invece 4.926 euro iniziali, poi 33 rate da 119 euro e 11.107,22 euro alla scadenza. TAN fisso 8,25% e TAEG 11,64%. Per entrambe, la prima rata è fissata a febbraio 2027. Senza finanziamento si passa a 14.450 euro per la benzina e 17.250 per l’ibrida, esclusi IPT, kit sicurezza, PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità.

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Per la Corsa Electric da 136 CV e 50 kWh, il prezzo promozionale è di 29.650 euro. Con il leasing Opel Blitz si versano 13.980 euro all’inizio, 35 canoni da 249 euro e 9.762 euro per il riscatto. TAN 3,49%, TAEG 5,95%.

I numeri del 2026 tengono la Corsa tra le venti auto più vendute in Italia. Secondo UNRAE, da gennaio a ottobre le immatricolazioni sono state 19.022, per il diciannovesimo posto assoluto. Il solo ottobre ha portato 1.747 targhe e la ventunesima posizione.

Allargando lo sguardo all’Europa, la Corsa chiude i primi otto mesi del 2026 al decimo posto. I dati Dataforce riportano 108.336 immatricolazioni, contro le 116.396 del periodo gennaio-agosto 2025: il calo è del 6,9%. A settembre il modello sfiora invece la top ten europea: 15.337 immatricolazioni e undicesima posizione, dietro Jaecoo 7 e davanti a Kia Sportage. Rispetto al settembre 2025 perde l’1,3%.