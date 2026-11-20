Quando Opel Manta debuttò nel 1970, la sua formula era semplice. Una carrozzeria a due porte, il cofano lungo e la trazione posteriore davano alla coupé un carattere sportivo senza allontanarla dall’auto di tutti i giorni. Nel 1975 arrivò la Manta B, rimasta in produzione fino al 1988 e diventata familiare anche agli appassionati di rally. Opel ha ripreso quel nome nel 2021 con la Manta GSe ElektroMOD, un esemplare unico ricavato da una Manta A e convertito alla trazione elettrica.

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Nuova Opel Manta, come cambia la coupé nel render di Bruno Callegarin

Da quella stessa storia parte il creatore digitale Bruno Callegarin, che ha immaginato come potrebbe apparire una Manta disegnata oggi. Di profilo, il legame con la Manta storica è immediatamente riconoscibile. Il cofano occupa gran parte della silhouette, l’abitacolo è arretrato e il tetto digrada verso una coda corta. Callegarin ha scelto una carrozzeria color argento, arricchita da grandi cerchi bicolore e minigonne scure che enfatizzano l’assetto ribassato. Dietro la ruota anteriore, una presa d’aria verticale sfoggia la scritta Manta.

Sul frontale, una sottile fascia nera collega i fari e integra il logo “Blitz” illuminato. Questo richiamo al “Vizor” degli attuali modelli Opel è accompagnato da due aperture sul cofano e da un’ampia presa d’aria alla base del paraurti. Al posteriore, i quattro elementi luminosi dai contorni arrotondati ricordano la disposizione dei fanali della prima Manta. Un discreto spoiler sottolinea il bordo della coda, mentre il diffusore nero è impreziosito da dettagli color rame.

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La targa «Concept 2028» è parte integrante della proposta di Callegarin, un progetto indipendente. All’interno, i sedili chiari fanno risaltare la plancia scura, dove il quadro strumenti digitale si affianca allo schermo centrale. Finiture color rame compaiono sulle maniglie e sulla razza inferiore del volante.

Il dettaglio più singolare si trova sulla console centrale: Callegarin ha disegnato una leva del cambio dotata di un pomello marrone, mentre sotto il volante sono visibili tre pedali in metallo. Sono tutti elementi che conferiscono all’abitacolo il carattere dei coupé del passato.

Insomma sicuramente un’ipotesi molto suggestiva anche se purtroppo solo virtuale. Questo in attesa di quelle che saranno le prossime mosse ufficiali di Opel determinata a conquistare un ruolo sempre più importante all’interno del mercato auto europeo e in attesa di svelare novità importanti per quanto concerne la sua gamma.

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Per le prossime novità di Opel, la prima data da segnare è la primavera del 2027, quando apriranno gli ordini dell’Astra GSE Line. L’allestimento riprenderà il look sportivo delle GSE e sarà disponibile anche con motori termici e ibridi, oltre che in versione elettrica. Più avanti toccherà alla nuova Opel Corsa, attesa sul mercato nel 2028 secondo le anticipazioni. Ricordiamo infine che al Salone di Parigi Opel ha mostrato anche la STX Concept, uno studio che riporta l’attenzione sulle familiari dal profilo basso e allungato. Resta da vedere quali elementi di quel progetto arriveranno su un modello di serie.