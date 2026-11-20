Nel 1926, il Tridente apparve sul cofano della Tipo 26, l’auto con cui Alfieri Maserati ottenne la sua prima vittoria in gara. Cento anni dopo, quello stesso emblema è al centro di una mostra che Maserati aprirà al pubblico sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 presso il Ginza Sony Park, a Tokyo. Per questo evento giapponese, il marchio ha scelto di presentare, accanto alla storica Mistral, i nuovi modelli Grecale e GranCabrio. Entrambi erano già stati svelati in Italia a giugno; a Ginza, faranno la loro prima apparizione pubblica ufficiale nella regione Asia-Pacifico.

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Maserati a Tokyo, dalla Mistral alle nuove Grecale e GranCabrio

La mostra, intitolata «100 Years of the Trident Celebration», è la tappa asiatica del programma con cui Maserati celebra il centenario del suo simbolo. La storia della casa era iniziata dodici anni prima della comparsa del Tridente, con la fondazione a Bologna nel 1914. L’area storica ripercorre quindi oltre 110 anni di attività, dagli esordi nelle competizioni alla produzione delle gran turismo stradali. La Mistral rappresenta proprio questo passaggio. Accanto alle auto, Maserati espone alcuni dei suoi motori più rappresentativi, mettendo fianco a fianco quelli del passato e quelli di oggi.

La scelta di Ginza porta l’esposizione fuori dalle concessionarie, in un quartiere di Tokyo conosciuto per i suoi negozi e per la convivenza tra edifici storici e architetture contemporanee. Julie Taieb-Doutriaux, responsabile Maserati per l’Asia-Pacifico, ha sottolineato il legame del marchio con il Giappone e l’interesse del pubblico locale per il design e l’artigianalità italiani. La mostra si rivolge sia ai proprietari sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al marchio. Durante i due giorni sarà possibile acquistare anche articoli ufficiali Maserati, normalmente disponibili presso i concessionari.

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Tra le novità esposte, il Grecale si distingue per il paraurti anteriore e la calandra ridisegnati. Le linee orizzontali conferiscono al SUV un aspetto più largo e ribassato, mentre sotto il cofano debutta una versione da 390 CV del motore V6 Nettuno. All’interno, il volante e l’orologio digitale sono stati modificati; due evoluzioni che si ritrovano anche sulle nuove GranTurismo e GranCabrio. Su tutti e tre i modelli, gli interventi hanno dunque riguardato sia il frontale che alcuni elementi con cui il conducente interagisce più frequentemente.

La GranTurismo e la GranCabrio sono proposte con due livelli di potenza: 490 e 590 CV. Al vertice della gamma si colloca la versione Trofeo, che guadagna 40 CV rispetto alla precedente. Maserati spiega questo incremento con un’ottimizzazione del flusso d’aria, resa possibile dal restyling del frontale. A Tokyo, il pubblico potrà scoprire la GranCabrio, mentre anche la GranTurismo entra a far parte dell’offerta commerciale giapponese, affiancando la variante scoperta e il Grecale. Questi tre modelli saranno esposti presso la rete ufficiale nel Paese, con le prime consegne previste a partire da gennaio 2027.

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Secondo Taieb-Doutriaux, il Grecale e la GranCabrio rappresentano due modi di interpretare il concetto di gran turismo. Il SUV lo adatta a un utilizzo più versatile, mentre la versione scoperta lo declina all’insegna del piacere di viaggiare a cielo aperto. A Ginza, si assisterà anche a un confronto tra generazioni.

La Mistral consentirà di osservare da vicino la visione storica di Maserati in fatto di proporzioni per una gran turismo», mentre la GranCabrio mostrerà come il marchio interpreti oggi tali canoni. L’esposizione dei motori offrirà un’ulteriore chiave di lettura, spaziando dalla meccanica d’epoca al motore Nettuno, che accompagna il lancio del nuovo Grecale nella regione Asia-Pacifico