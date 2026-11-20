Fiat Professional amplia la gamma del Ducato in Germania con una nuova versione a doppia cabina e cassone ribaltabile posteriore. L’allestimento, realizzato da Scattolini, è già disponibile sul mercato tedesco e parte da 54.644,80 euro IVA inclusa. La novità riguarda la possibilità di abbinare il ribaltabile posteriore alla cabina doppia, una configurazione pensata per chi deve portare sul posto di lavoro sia la squadra sia il materiale. Fiat ha aggiornato anche alcuni optional del Ducato, a partire dai fari a LED.

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Fiat Ducato a doppia cabina, due motori e cambio manuale o automatico

Il nuovo ribaltabile è costruito sul telaio a passo lungo da 4.035 millimetri. La doppia cabina permette di ricavare una seconda fila di sedili, mentre il cassone scarica il materiale dal lato posteriore. Si tratta di una soluzione che può rivelarsi utile per un’impresa edile o per una squadra addetta alla manutenzione del verde, quando è necessario recarsi in cantiere con un solo veicolo e scaricare materiali sfusi sul posto.

Sotto il cofano si trova un motore turbodiesel 2.2, proposto in due configurazioni. La prima eroga 140 CV ed è abbinata a un cambio manuale a sei rapporti. La seconda raggiunge i 180 CV ed è dotata di un cambio automatico a otto rapporti. Per la versione più potente, il prezzo in Germania è di 59.642,80 euro (IVA inclusa), ovvero 4.998 euro in più rispetto alla variante con cambio manuale.

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La differenza di prezzo dipende dunque sia dalla potenza che dal tipo di trasmissione. La doppia cabina va a completare un’offerta che, in Germania, comprendeva già il Ducato con cassone ribaltabile posteriore e il modello con cassone ribaltabile trilaterale. Grazie a questo nuovo allestimento firmato Scattolini, chi necessita di una seconda fila di sedili può ora optare per la configurazione con cassone ribaltabile posteriore. Il passo di 4.035 millimetri è comune a entrambe le motorizzazioni.

Fiat Professional ha inoltre rivisto l’elenco degli optional per tutte le varianti di carrozzeria del Ducato. I proiettori a LED, disponibili come optional, presentano un nuovo design e, in Germania, hanno un costo inferiore di 200 euro rispetto al passato. Anche la tonalità «Sturm Blau», un colore speciale già presente a catalogo, si evolve, venendo ora proposta in versione metallizzata. Questa novità riguarda dunque anche i clienti che configurano un furgone o un’altra versione del Ducato destinata al mercato tedesco.