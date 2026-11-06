Stellantis Pro One, lo Smart Compact Van debutta sulle strade europee

Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Hannover, lo Stellantis Pro One Smart Compact Van scende in strada. Il suo tour internazionale prende il via in Portogallo, Paese in cui il veicolo viene prodotto, nello stabilimento di Mangualde. La commercializzazione inizierà proprio in Portogallo a novembre, con prezzi inferiori rispetto alle altre versioni della gamma.

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Stellantis Pro One Smart Compact Van: più spazio per la giornata lavorativa

Questa nuova proposta arriva nelle concessionarie sotto quattro diversi marchi: Citroën Berlingo Van First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Il progetto è stato sviluppato tenendo conto dei riscontri ricevuti da chi utilizza quotidianamente questi veicoli.

I dati forniti da Stellantis Pro One chiariscono alcune scelte progettuali: il 40% dei clienti non ha bisogno di una configurazione a tre posti e, inoltre, i professionisti trascorrono circa il 90% del loro tempo lavorativo da soli. Una configurazione a due posti permette, di conseguenza, di liberare spazio per attrezzature ed effetti personali.

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Il sedile del passeggero, denominato Flexiseat, può essere ripiegato per fare spazio al carico. Chi necessita di una superficie piana può optare per la soluzione “Modutable“, utile per sistemare un computer portatile, gestire documenti o concedersi una pausa tra un appuntamento e l’altro.

Anche le soluzioni per riporre oggetti sono state ripensate. La console centrale “Moduconsole” può essere rimossa e riposta nel vano di carico posteriore, mentre la “Dashbox” offre due scomparti chiusi e un portabicchieri. Sotto il sedile si trova il “Drivedrawer”, un vano sicuro dove riporre un tablet o un PC portatile. È inoltre presente una presa da 220 volt per mantenere i dispositivi sempre carichi.

Le dimensioni rimangono in linea con quelle dei furgoni compatti già presenti sul mercato. Sono disponibili due lunghezze, che offrono un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi e una portata utile fino a 650 chilogrammi. Il paraurti anteriore, dal design specifico, garantisce una maggiore protezione al veicolo.

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L’offerta comprende una versione elettrica da 136 CV, con batteria da 42 kWh e autonomia dichiarata fino a 270 chilometri. Per chi preferisce il diesel ci sono motori da 100 e 130 CV, entrambi manuali. Nel 2027 si aggiungerà un’ibrida a 48 volt.

I prezzi in Portogallo partono da 16.900 euro più IVA per il diesel e 17.658 euro più IVA per l’elettrico. Sono importi di lancio validi fino a fine 2026, comprensivi di radio da 10 pollici e telecamera posteriore. Secondo Stellantis, nel 2026 i suoi furgoni compatti rappresentano il 49% del mercato europeo. In Portogallo, Berlingo, Doblò, Combo e Partner superano insieme il 59% della categoria.