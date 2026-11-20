Nel 1952 Fiat portò al Salone di Ginevra una coupé sportiva che aveva poco in comune con le utilitarie per cui il marchio era già conosciuto. Si chiamava Fiat 8V, o Ottovù, e sotto il cofano montava un otto cilindri a V di due litri. Tra il 1952 e il 1954 ne furono costruiti appena 114 esemplari. Alla carrozzeria realizzata da Fiat si affiancarono le interpretazioni dei carrozzieri italiani, tra cui Zagato, che con le sue 8V si impose nelle competizioni riservate alle gran turismo. È da questa Fiat rara, nata anche per correre, che il creatore digitale Sezer Design ha preso spunto per immaginare una versione moderna.

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Nuova Fiat 8V, come cambia l’Ottovù nel render di Sezer Design

L’autore ha battezzato il progetto «Fiat 8V Concept», presentandolo come la rinascita di un classico italiano. Si tratta, in un certo senso, di un restomod digitale. Il lungo cofano, i parafanghi sinuosi e la linea del tetto che digrada verso la coda riprendono le proporzioni delle coupé dell’epoca. La colorazione blu ghiaccio metallizzato ne esalta le curve, mentre la calandra ovale a listelli verticali richiama lo stile delle gran turismo degli anni Cinquanta.

I fari rotondi illustrano perfettamente il modo in cui Sezer Design ha modernizzato queste forme: all’interno di ciascun gruppo ottico, due barre orizzontali attraversano un anello a LED. Lo stesso motivo si ritrova nei fanali posteriori, caratterizzati da una tonalità rossa. Sul retro spiccano la scritta «Fiat», il badge «8V» accompagnato dal tricolore italiano e due terminali di scarico posizionati ai lati del diffusore. Cerchi a molte razze e specchietti retrovisori cromati completano la carrozzeria.

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All’interno, un rivestimento in pelle marrone caratterizza i sedili, il volante e i pannelli delle portiere. La tonalità blu della carrozzeria viene ripresa sulla plancia e sulla console centrale, che ospita una manopola di selezione. Bocchette di aerazione circolari circondano la strumentazione digitale e lo schermo del sistema di infotainment, entrambi integrati nella plancia. Sul lato passeggero è presente la scritta “8V”, accompagnata da una piccola bandiera italiana.

Nell’attuale gamma Fiat, l’attenzione è rivolta principalmente alle vetture per famiglie. Il 5 gennaio 2027 si apriranno gli ordini in Europa per i modelli Grizzly e Grizzly Fastback, disponibili con motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Il mese di luglio segnerà inoltre il 70° anniversario della Fiat 500, un nome apparso negli anni Cinquanta e ancora oggi presente nel catalogo del marchio.