Fiat Doblò EasyPRO: più spazio, più flessibilità e prezzo competitivo

Fiat Doblò EasyPRO debutta come nuova proposta compatta di FIAT Professional per chi usa il furgone ogni giorno come vero strumento di lavoro. Inserito nell’ultima espansione della gamma Compact Van di Stellantis Pro One, il modello punta su una formula chiara: più valore, più flessibilità e una gestione dei costi pensata per professionisti, flotte e giovani imprenditori.

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Fiat Doblò EasyPRO offre cabina modulare, carico fino a 4,4 m³ e motori elettrici o termici, con soluzioni pensate per il lavoro quotidiano

Il nuovo Fiat Doblò EasyPRO nasce per rispondere a esigenze concrete. FIAT Professional lo descrive come un compagno razionale, senza fronzoli, progettato per consegne, spostamenti urbani, attività artigianali e lavoro in cantiere. L’esterno introduce un frontale più accattivante e protettivo, studiato per aumentare la durata nell’uso quotidiano. All’interno, invece, la cabina è stata completamente riprogettata per migliorare ergonomia, accessibilità ai comandi e utilizzo degli spazi.

Il cuore dell’offerta è la flessibilità. Il nuovo sistema Flexiseat permette di ripiegare il sedile del passeggero anteriore, aumentando la capacità di carico e facilitando il trasporto di attrezzi, pacchi o materiali ingombranti. A questo si aggiunge il Modutable opzionale, una soluzione che trasforma il lato passeggero in una superficie di lavoro ergonomica, utile per usare un laptop, compilare documenti o concedersi una pausa con un piano d’appoggio stabile.

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Il Fiat Doblò EasyPRO introduce anche diverse soluzioni intelligenti per organizzare meglio l’abitacolo. Il Dashbox, disponibile dal 2027, offre spazio aggiuntivo nella parte superiore della plancia.

Il Drivedrawer crea un vano discreto sotto il sedile del conducente, mentre la ModuConsole è una console centrale removibile con portabicchieri e vano chiuso. Il Magic Cargo, infine, sfrutta un terzo sedile centrale ripiegabile o trasformabile in vano passante per oggetti lunghi. Disponibile anche una presa da 220 V per alimentare computer, tablet e dispositivi di lavoro.

Le capacità operative restano quelle attese da un mezzo professionale: due lunghezze, portata utile da 650 kg a 1 tonnellata e volume di carico fino a 4,4 metri cubi. La gamma motori comprende una versione elettrica con autonomia fino a 270 km, propulsori termici e una futura opzione mild hybrid.

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Il posizionamento sarà competitivo, sotto il resto della gamma. Una scelta coerente con la missione del modello: offrire un Doblò pratico, robusto e conveniente, senza rinunciare alla produttività.

In un segmento sempre più competitivo, la scommessa è semplice ma ambiziosa: conquistare chi cerca un veicolo essenziale, modulare e pronto a lavorare subito. Per FIAT Professional, Fiat Doblò EasyPRO diventa così una risposta concreta alle necessità quotidiane dei clienti.