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Opel Astra, offerte di novembre 2026 con sconti fino a 9.000 euro

La Opel Astra è proposta a novembre 2026 con sconti fino a 9.000 euro e prezzi da 23.450 euro grazie al finanziamento Scelta Opel

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Opel

La Opel Astra a cinque porte è disponibile a partire da 23.450 euro nel mese di novembre 2026. Questo prezzo si riferisce alla variante ibrida da 145 CV, abbinata all’opzione di finanziamento “Scelta Opel”; la versione diesel costa 500 euro in più, ma prevede la stessa rata mensile. Le offerte speciali sono valide fino al 30 novembre su veicoli in pronta consegna. Per tutte e tre le motorizzazioni proposte, il pagamento della prima rata è previsto a febbraio 2027.

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Opel Astra: le offerte di novembre 2026

La 1.2 Hybrid 145 CV Edition con cambio automatico costa 32.450 euro a listino. Il prezzo promozionale è di 24.450 euro e scende a 23.450 euro con Scelta Opel, prima degli oneri finanziari. Il piano prevede 7.391 euro di anticipo, 33 rate da 189 euro e una maxirata da 14.565,35 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,83%.

Anche la 1.5 Diesel 130 CV Edition ha il cambio automatico. Da 32.950 euro a listino passa a 24.950 euro in promozione oppure a 23.950 euro con il finanziamento, oltre agli oneri. Le 33 rate restano da 189 euro, con un anticipo più basso di 6.537 euro e una maxirata più alta, da 16.298,50 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 10,63%.

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Nuova Opel Astra

Per la 1.6 Plug-in Hybrid Edition da 195 CV servono una permuta o una rottamazione. Il prezzo scende da 39.250 a 30.250 euro. Con Scelta Opel si versano 8.755 euro all’inizio, poi 33 rate da 299 euro e 16.260,25 euro alla scadenza. Il TAN fisso è del 6,49% e il TAEG dell’8,46%.

Tutte e tre le versioni includono di serie sedili ergonomici “Intelli-Seats”, fari Eco-LED e il sistema “Pure Panel” con due schermi da 10 pollici. L’IVA e le spese di trasporto sono incluse nel prezzo. Sono invece esclusi l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il kit di sicurezza, il contributo PFU e le spese per il certificato di conformità.

Opel Astra Diesel

In Italia, da gennaio a ottobre, l’UNRAE ha registrato 110 immatricolazioni della Astra Plug-in Hybrid, di cui 19 nella categoria delle berline compatte. Questo dato si riferisce esclusivamente alla motorizzazione ibrida plug-in. In Germania, secondo i dati del Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), la gamma Astra ha raggiunto un totale di 19.381 nuove immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026, con 2.404 unità registrate nel solo mese di settembre.

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