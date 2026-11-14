Nuova Opel Corsa, un render immagina come potrebbe cambiare la prossima generazione

La prima Opel Corsa uscì dalla fabbrica di Saragozza nel 1982. Era una piccola dalle linee squadrate, pensata per chi cercava un’auto pratica da usare tutti i giorni. Negli anni la gamma ha lasciato spazio anche a versioni sportive come la GSi, mentre la generazione attuale ha portato il modello nell’era elettrica. Il passaggio più recente è la Corsa GSE da 281 CV, che ha riportato l’accento sulle prestazioni. Nel frattempo, la Corsa ha superato i 15 milioni di esemplari venduti e Opel si prepara a voltare pagina.

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Nuova Opel Corsa, cosa sappiamo e come la immagina Sezer Design

La prossima generazione rientra tra i modelli che Opel e Vauxhall prevedono di lanciare entro il 2030. L’elemento più concreto riguarda la base tecnica: la Corsa adotterà la piattaforma STLA One di Stellantis, la stessa annunciata per la futura Astra. Opel ha fatto dell’accessibilità all’elettrico uno degli obiettivi del progetto.

Restano ancora da definire la data esatta del lancio, le motorizzazioni disponibili e le caratteristiche delle batterie. Nel frattempo, la GSe continua a uscire dalle linee di montaggio di Saragozza, lo stabilimento dove è iniziata la storia della Corsa. Stellantis Media

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Il designer digitale indipendente Sezer Design ha immaginato le possibili evoluzioni della nuova Opel Corsa. Nel suo rendering, la carrozzeria giallo chiaro è abbinata a un tetto nero e a grandi cerchi bicolore. Di profilo, si notano le cinque porte, le maniglie a filo carrozzeria e una nervatura che risale verso il passaruota posteriore. Uno spoiler, posizionato sopra il lunotto, sottolinea la silhouette della parte posteriore.

All’anteriore, l’emblema con il fulmine di Opel campeggia al centro di una fascia nera che collega i fari affusolati. Più in basso, un’ampia presa d’aria occupa quasi l’intero paraurti, incorniciata da due elementi verticali scuri. Al posteriore, ritroviamo la fascia nera, attraversata questa volta da una linea rossa che unisce i gruppi ottici. La scritta “Corsa” è posizionata al centro del portellone, appena sotto il logo.

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Sezer Design ha ideato anche l’abitacolo. La plancia è attraversata da un pannello che integra la strumentazione digitale, il sistema di navigazione e uno schermo orientato verso il passeggero. Sotto gli schermi è presente una fila di comandi fisici, mentre la console centrale si sviluppa in altezza ed è inclinata. I sedili e i rivestimenti, di tonalità chiara, richiamano il colore della carrozzeria, creando un contrasto con il nero della plancia e del volante.