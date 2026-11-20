L’ultima volta era accaduto con Jesús Puras, al Rally di Madrid del 1992, al volante di una Delta HF Integrale. Trentaquattro anni dopo, Lancia torna alla vittoria nel Campionato Spagnolo Rally su asfalto grazie alla Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sono stati Alberto Ordóñez e Pablo Sánchez a riportare il marchio sul gradino più alto del podio, dominando il Rally Costa de Almería dalla prima all’ultima prova speciale. Questo successo, ottenuto nel quinto e ultimo appuntamento del calendario 2026, ha permesso all’equipaggio di chiudere il campionato al secondo posto.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: prima vittoria nel CERA ad Almería

Il merito di questa prestazione va al Team Marina Salvaje, una delle scuderie private che ha scelto la Rally2 sviluppata da Stellantis Motorsport. Ordóñez e Sánchez, campioni in carica del campionato delle Asturie con il team Costas Racing, avevano iniziato a gareggiare con la Ypsilon in quella serie regionale durante l’estate. Ad Almería, si sono confrontati anche con i finlandesi Roope Korhonen e Anssi Viinikka, vicecampioni del mondo WRC2, giunti all’evento andaluso per acquisire esperienza sull’asfalto. L’equipaggio spagnolo è riuscito ad avere la meglio anche su di loro.

Si tratta, per la Ypsilon, del secondo importante successo in Spagna nel corso della sua prima stagione agonistica. Tre mesi prima, il team ufficiale Lancia Corse Spain aveva vinto il Rally Isla de Los Volcanes con Diego Ruiloba e Ángel Vela, conquistando così il titolo nel Supercampionato Spagnolo Rally (S-CER). La vittoria ad Almería apre un nuovo capitolo nel palmarès della vettura: quello del CERA, il campionato nazionale dedicato alle gare su asfalto.

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Anche la precedente vittoria, nel 1992, era stata ottenuta proprio nell’ultima prova della stagione. A Madrid, Puras e il suo copilota Álex Romaní avevano conquistato il loro quinto successo dell’anno al volante della Delta HF Integrale. Il pilota cantabrico, che avrebbe poi chiuso la carriera con otto titoli di campione di Spagna, ne aveva già due nel suo palmarès. Da allora, nessun equipaggio Lancia era più riuscito a vincere una gara del CERA.

Dopo aver tagliato il traguardo, Ordóñez ha sottolineato come il ritmo sia stato costante per tutta la stagione, anche quando i risultati sono mancati. Ha attribuito la vittoria al lavoro della squadra, confidando che, fino a poco tempo fa, gli sarebbe stato difficile immaginarsi al via del campionato nazionale su asfalto, figuriamoci come vincitore al volante di una Lancia. Dopo il secondo posto ottenuto nel 2026, il suo obiettivo per la prossima stagione è quello di lottare per il titolo.