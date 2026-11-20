Una Ferrari F40 è la protagonista di un video che genera più di qualche apprensione. Teatro delle riprese è stata la città di Hong Kong, dove il conducente della “rossa”, con leggerezza, si immette su Repulse Bay Road, tagliando la strada a un autobus di linea.

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Solo la prontezza di riflessi del conducente del mezzo di trasporto pubblico ha impedito che la supercar del “cavallino rampante” venisse colpita in pieno. Purtroppo alcuni passeggeri, durante la frenata, hanno perso l’equilibrio e sono caduti a terra, ma nessuno si è fatto seriamente male. Questo ci conforta e ci permette di concentrarci sul dramma evitato dalla “rossa”, che poteva fare una brutta fine, insieme al suo driver.

La scena, ripresa da più prospettive, mostra la Ferrari F40, a un soffio dall’essere centrata dall’autobus di linea in transito. L’episodio si è verificato quando il suo fortunato proprietario, non valutando bene le condizioni del traffico, si è immesso sulla strada principale senza dare la precedenza. Ricordiamo che a Hong Kong si guida a sinistra, come eredità britannica, quindi i fatti vanno letti con quella chiave interpretativa. Il torto è chiaramente di chi sta al volante della supercar italiana.

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Per fortuna, l’autista dell’autobus ha reagito prontamente, frenando con decisione e riuscendo così a evitare un incidente potenzialmente catastrofico. Tuttavia, la brusca decelerazione ha fatto perdere l’equilibrio a molti passeggeri del piano inferiore del mezzo, facendoli cadere in avanti. Qualcuno si è ferito in modo lieve. La cosa ci dispiace tanto. Speriamo in una pronta guarigione.

Guardando i fotogrammi del video si vede come la Ferrari F40 sia stata graziata quasi per mano divina. Un secondo dopo le cose sarebbero andate in modo completamente diverso e molto più drammatico.

Ovviamente la regina delle auto moderne del “cavallino rampante” è una protagonista incolpevole di quanto successo. Ha pure rischiato tanto, ma il suo corpo è rimasto integro. Visto il valore storico, culturale e collezionistico del mezzo, agli appassionati viene più di qualche palpitazione guardando la scena. Qui, del resto, parliamo di un capolavoro automobilistico assoluto, che infiamma il cuore di milioni di persone.

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Nata per celebrare i primi otto lustri di vita della casa di Maranello, la Ferrari F40 ha un fascino unico e decisamente magnetico. Guardando i tratti della sua carrozzeria, firmati da Pietro Camardella per Pininfarina, si resta ammaliati. Solo mostri sacri come la 250 GTO e la 330 P4 riescono a reggere il confronto col suo carisma. Qui ogni elemento della tela stilistica genera pulsioni emotive del miglior livello.

Se l’estetica è al top, anche il resto è dello stesso livello. Motore, telaio, sterzo, distribuzione dei pesi, aerodinamica, ciclistica: tutto è in linea con la sua eccellenza, espressa con un’armonia speciale. Il merito è della regia progettuale unica: quella del compianto ingegnere salernitano Nicola Materazzi, cui si deve questo gioiello alato, entrato nei sogni di tutti gli appassionati (e non solo).