Sulla Peugeot RCZ Vision l’alta orologeria francese di Serica

A bordo della Peugeot RCZ Vision c’è un pezzo di manifattura orologiera francese indipendente Serica, una collaborazione che prende avvio dalla visione condivisa sul design e sulla passione per la meccanica che guardi alla funzione. È nato su queste basi un pezzo originale pensato per meglio accompagnare il movimento in tutte le sue forme.

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Al centro dell’abitacolo della Peugeot RCZ Vision trova posto quindi proprio un orologio Serica 1174 Parade che si integra nell’architettura del nuovo Peugeot i-Cockpit. Si tratta di un pezzo unico appositamente destinato a questo progetto che presenta un quadrante Glacier Blue, utile a richiamare i colori della concept Peugeot RCZ Vision.

L’orologio Serica 1174 Parade Glacier Blue a bordo della Peugeot RCZ Vision

Ogni elemento contribuisce all’equilibrio della composizione degli interni della Peugeot RCZ Concept

Peugeot e Serica hanno sviluppato assieme un modulo di integrazione che permette di installare l’orologio al centro dell’abitacolo. Una volta che l’orologio trova posto nella sua sede mantiene la propria presenza risultando perfettamente leggibile e in grado di dare sfoggio della propria identità, pur integrandosi in maniera armoniosa nel Peugeot i-Cockpit. In questo modo risulta visibile soltanto la cassa dell’orologio, cosa che permette al Serica 1174 Parade di diventare un vero e proprio orologio da cruscotto. In ogni caso si riesce a rimuovere in assoluta facilità per ritornare velocemente al polso.

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In questo modo ogni elemento diviene ponte fra la tradizione e la modernità. D’altronde il mondo dell’auto e quello legato all’orologeria condividono un linguaggio comune che è fatto di precisione, di movimento e linee assolutamente distintive. Con l’integrazione del Serica 1174 Parade Glacier Blue sulla Peugeot RCZ Vision, le due maison francesi mettono in pratica un’espressione tangibile di quella che è una visione profondamente condivisa. In un perfetto incrocio fra design automobilistico e orologeria, la creazione incarna la ricerca di funzionalità e innovazione, oltre che di innata eleganza. Ogni dettaglio assume alla propria funzione, sia pratica che a livello strettamente emotivo.