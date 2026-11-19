Si rinnova la partnership tra Ferrari e Alessandro Pier Guidi. La casa di Maranello ha annunciato nelle scorse ore il prolungamento del suo contratto per la stagione agonistica 2027 del FIA WEC.

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Il pilota di Tortona continuerà quindi a indossare la tuta del “cavallino rampante” nelle principali competizioni endurance internazionali. Prosegue così un rapporto che si è rivelato molto fruttuoso nel tempo.

Laureato in ingegneria meccanica, Alessandro Pier Guidi ha iniziato la sua carriera nel karting, prima di affermarsi nelle gare riservate alle Gran Turismo. Pilota ufficiale Ferrari dal 2017 e quattro volte campione del mondo nel FIA World Endurance Championship, conduce dal 2023 la 499P numero 51, al fianco di James Calado e Antonio Giovinazzi, nella classe regina: quella delle Hypercar.

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Con la “belva” di Maranello ha messo a segno delle performance molto brillanti. Su tutte, la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 2023, che ha riportato la casa di Maranello sul gradino più alto del podio nella regina delle gare di durata, nell’anno del centenario della sfida della Sarthe.

Nel 2025, insieme ai suoi compagni di avventura, ha vinto il Campionato del Mondo Piloti nel FIA WEC, con la già citata 499P, contribuendo in modo importante al successo della Ferrari nel Mondiale Costruttori, a 53 anni dall’affermazione precedente.

All’attivo di Alessandro Pier Guidi, in quella stagione agonistica, due vittorie, altrettante pole position e due podi. Diversi i successi in gara e i titoli guadagnati dall’esperto pilota piemontese fra le GT, dove si è laureato Campione del Mondo Piloti in classe LMGTE Pro nel 2017, 2021 e 2022, sempre al volante di una Ferrari 488 GTE, condivisa con Calado.

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Nelle stesse tre stagioni, in classe Gran Turismo, la casa di Maranello mise a segno il successo nel Campionato Costruttori. Fra gli altri trionfi di Alessandro, doveroso ricordare quelli assoluti guadagnati con la già citata Hypercar 499P alla 6 Ore di Imola e alla 6 Ore di Spa del 2025.

I vecchi saggi dicevano: “Squadra che vince non si cambia”. Forse anche in onore di questo motto, Ferrari ha deciso di prolungare l’intesa con Pier Guidi, coprendo il 2027. Grande la soddisfazione per lui ed anche per la casa di Maranello, espressa da Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Alessandro è uno dei piloti più vincenti di sempre nell’endurance: siamo felici e onorati di continuare a contare su di lui”.

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Fonte | Ferrari