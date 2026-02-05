Stellantis Poissy: futuro assicurato almeno fino al 2028

Il sito produttivo Stellantis di Poissy ha davanti a sé un orizzonte industriale definito almeno fino al 2028. A chiarirlo è stato il direttore dello stabilimento, Éric Haan, che ha smentito le ipotesi di una chiusura nel breve periodo, ponendo fine alle incertezze che circolavano da mesi. Una notizia accolta con sollievo non solo dai circa 2.000 lavoratori impiegati nel sito, ma anche dalle istituzioni locali.

Lo ha confermato Eric Haan, il direttore dello stabilimento Stellantis di Poissy

Poissy rappresenta oggi l’ultimo presidio automobilistico attivo nell’Île-de-France. I volumi produttivi sono ridotti: attualmente dallo stabilimento escono ogni giorno circa 400 Opel Mokka e una quindicina di DS 3. Numeri contenuti che, tuttavia, non mettono in discussione la continuità occupazionale.

La direzione ha infatti ribadito che non sono previsti licenziamenti. Anche nell’eventualità di una riorganizzazione o della chiusura di una singola unità produttiva, circa 700 dipendenti verrebbero ricollocati all’interno di altri reparti o attività del gruppo. Un messaggio chiaro che punta a rassicurare forza lavoro e territorio, confermando la volontà di Stellantis di garantire stabilità industriale e sociale nel sito di Poissy almeno per i prossimi anni.

Stellantis annuncia inoltre investimenti significativi presso il suo stabilimento di Poissy. L’azienda stanzierà 20 milioni di euro per modernizzare le sue linee di lavorazione della lamiera. Nei prossimi mesi potrebbero emergere anche nuove aree di attività legate al riciclo dei metalli e al riutilizzo di alcuni componenti.

“Ci impegniamo a garantire il futuro di questo impianto e manteniamo la parola data”, sottolinea un portavoce di Stellantis. Questa dichiarazione è stata accolta con grande favore dalle autorità locali. Il sindaco di Poissy, Sandrine Dos Santos, ha descritto la decisione come “una notizia fantastica per la città e la regione”, sottolineando l’importanza dell’impianto per la stabilità economica e sociale.

Negli ultimi mesi le indiscrezioni su una possibile chiusura dello stabilimento si erano fatte sempre più insistenti, alimentate dai bassi volumi produttivi e dal progetto del Paris Saint-Germain di realizzare un nuovo stadio a Poissy. Le recenti comunicazioni di Stellantis hanno però contribuito a rasserenare il clima, almeno nel breve periodo. La conferma della continuità operativa fino al 2028 allontana, per ora, lo spettro della chiusura e garantisce ai lavoratori un quadro di maggiore serenità, offrendo una stabilità temporanea ma concreta per i prossimi anni.