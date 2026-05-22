Stellantis, il nodo Cassino resta aperto: Filosa assicura “ha un futuro”

Cassino torna al centro della partita industriale italiana di Stellantis. Lo stabilimento laziale, da tempo indicato come uno dei dossier più delicati del gruppo nel Paese, resta in attesa di risposte concrete. Ma durante la presentazione del piano FaSTLAne 2030, l’amministratore delegato Antonio Filosa ha voluto mandare un messaggio netto: Cassino ha un futuro. Un’affermazione importante, anche se per conoscere davvero i dettagli bisognerà attendere dicembre, quando a Modena sarà illustrata la nuova strategia Maserati.

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Secondo il CEO di Stellantis Filosa lo stabilimento di Cassino ha ancora un futuro

Il destino dell’impianto laziale, infatti, appare sempre più legato a quello del Tridente. Filosa lo ha detto chiaramente: Stellantis sta lavorando al piano complessivo di Maserati, alla sua creazione di valore, ai clienti da servire e alle scelte industriali da compiere. Solo allora si capirà quale ruolo avrà Cassino nella nuova architettura produttiva del gruppo.

Il punto è cruciale. Cassino non è uno stabilimento qualunque: è uno dei poli italiani più simbolici per l’alto di gamma e per l’Alfa Romeo. Proprio per questo il suo futuro non può essere separato dalle decisioni su Maserati, Alfa Romeo e Bottega fuoriserie, l’hub creativo e ingegneristico modenese dedicato ai due marchi. Filosa ha definito Cassino “un elemento di successo industriale” per entrambi i brand, lasciando intendere che l’impianto potrebbe avere un ruolo nella nuova fase premium di Stellantis.

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Il piano Maserati prevede un rafforzamento del marchio, un ampliamento della gamma e l’arrivo di due nuovi modelli di segmento E, probabilmente destinati a raccogliere l’eredità di Quattroporte e Levante. Ma soprattutto indica un riposizionamento verso il puro lusso, con una maggiore distinzione rispetto ai marchi generalisti del gruppo.

È qui che Cassino può giocarsi la sua partita. Se Stellantis vuole davvero rilanciare l’alto di gamma italiano, l’impianto laziale potrebbe diventare uno degli snodi produttivi di questa strategia. Restano però molte incognite: modelli, volumi, investimenti e possibili partnership.

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Per ora c’è una promessa politica e industriale: Cassino non viene archiviata. Ma il futuro dello stabilimento sarà scritto nero su bianco solo con il piano Maserati. E per i lavoratori, il territorio e l’intera filiera italiana, dicembre diventa il mese decisivo.