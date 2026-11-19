Una Ferrari che migliora dopo il passaggio da un tuner tedesco. Sappiamo che non capita spesso. Novitec ha presentato la versione “N-Largo” della 12Cilindri, e il risultato è sorprendentemente vincente.

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Il preparatore di Stoccarda non è Mansory, ci mancherebbe, ma una certa fama di chi trasforma supercar già belle in qualcosa di, diciamo, esuberante se l’è costruita. Stavolta il copione è diverso. La N-Largo è una conversione widebody in serie limitata, e fa parte di una linea che l’azienda sviluppa dal 2013. Alla matita c’è ancora Vittorio Strosek, che ha disegnato una carrozzeria in fibra di carbonio dalla testa alla coda.

Le novità su questa 12Cilindri non sono poche. Fasce anteriore e posteriore ridisegnate, parafanghi allargati, minigonne e calotte degli specchietti in carbonio. Davanti il paraurti guadagna prese d’aria più generose e uno spoiler integrato, mentre sul cofano compare una nuova uscita d’aria incorniciata dal carbonio a vista. Sparisce anche il discusso “sopracciglio” voluto da Maranello.

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Dietro c’è uno spoiler in tre pezzi che corre lungo tutto il posteriore, con un nuovo diffusore e doppi terminali di scarico per lato. Novitec dichiara componenti sviluppati con attenzione all’aerodinamica, ottimizzati in galleria del vento. Le branchie sui parafanghi anteriori estraggono l’aria calda dai passaruota, mentre prese e sfoghi supplementari raffreddano i freni posteriori. Le sospensioni scendono di circa 30 millimetri grazie alle molle sportive di casa.

La carreggiata più larga ha fatto spazio ai cerchi NF12 N-Largo, nati con l’americana Vossen, cinque razze a Y e canale concavo. Davanti 21 pollici con gomme 275/35 ZR 21, dietro 22 pollici con 325/30 ZR 22, decisamente più larghe.

Per il V12 aspirato arriva un impianto in acciaio inox con valvole a farfalla a controllo elettronico, che permette di passare dal sussurro al ruggito direttamente dall’abitacolo. Chi vuole strafare può ordinarlo con placcatura in oro 999. Disponibili anche catalizzatori sportivi, che secondo Novitec affinano l’erogazione.

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Nessun dato sui cavalli, quindi nessun incremento confermato per la 12Cilindri: l’intervento punta a suono e risposta più che al salto di prestazioni. Gli interni verranno personalizzati su richiesta del cliente, ma i dettagli su pelli e finiture restano un mistero.

Prezzo e numero di esemplari? Si sa solo che sarà un’edizione limitata, ordinabile come auto completa o come kit su una 12Cilindri già in garage.

Per una volta, il tuner mette mano a una Ferrari senza trasformarla in un’insegna luminosa.