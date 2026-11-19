«Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto nella propria gamma». Con queste parole, pronunciate durante un’intervista rilasciata al Salone di Parigi e pubblicata da L’Automobile Magazine, Arnaud Belloni ha riaperto il dibattito su una possibile nuova Fiat Punto. Il numero uno di Fiat, Abarth e Lancia immagina un’utilitaria del segmento B che affianchi la Grande Panda. Secondo Belloni, l’uscita di scena di modelli come la Punto e la Ford Fiesta ha lasciato più spazio alla Renault Clio. Per ora, questo ritorno resta solo un’ipotesi; le tempistiche e le caratteristiche tecniche sono ancora tutte da definire.

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La nuova Fiat Punto, secondo la visione di Kleber Silva

Il designer digitale indipendente Kleber Silva, noto anche come KDesign, ha provato a immaginare come potrebbe essere una nuova Fiat Punto oggi. Nelle sue illustrazioni, il modello si presenta a cinque porte, in colorazione rossa con tetto nero, passaruota protetti e inserti argentati nella parte inferiore dei paraurti e lungo le fiancate. Il risultato attinge ad alcuni stilemi tipici dei crossover, ma, osservata di profilo, l’auto mantiene sbalzi ridotti e le proporzioni compatte di un’utilitaria.

Sul frontale, la scritta «Fiat» campeggia al centro di una fascia nera decorata con piccoli motivi a pixel, un motivo grafico che ritroviamo anche nei gruppi ottici. Più in basso, due luci verticali incorniciano il paraurti. È però al posteriore che il richiamo alle vecchie Punto appare più evidente: i fari risalgono lungo i montanti, ai lati del lunotto, per poi allungarsi verso il centro del portellone, dove una fascia scura ospita il logo Fiat. Subito sotto, compare la scritta «Punto», con lettere distanziate.

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Silva ha immaginato anche l’abitacolo. Il quadro strumenti digitale e lo schermo del sistema di infotainment sono disposti l’uno accanto all’altro, mentre le bocchette di ventilazione centrali e i comandi del climatizzatore si trovano più in basso. Sulla console centrale è presente un selettore compatto affiancato da un vano portaoggetti, mentre le cuciture rosse dei sedili richiamano la tonalità della carrozzeria.

Ricordiamo che nei prossimi anni Fiat ha in serbo molte novità per la sua gamma. Per quanto riguarda le city car, si parla della “Koala”, un possibile nome per una piccola auto elettrica accessibile, che potrebbe condividere la base tecnica con la futura Citroën 2CV. Per le famiglie, Fiat ha già svelato i modelli Grizzly e Grizzly Fastback, mentre Belloni ha anche accennato a un progetto che riprenderebbe la modularità della Multipla. Una eventuale Punto andrebbe ad aggiungersi alla gamma accanto alla Grande Panda, con l’obiettivo di riproporre una berlina a cinque porte destinata a chi cerca un’utilitaria del segmento B.