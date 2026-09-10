Opel Combo Start, il furgone compatto diventa più conveniente in Europa: al via gli ordini, il prezzo

Opel allarga la famiglia del Combo con il nuovo Combo Start, una versione pensata per chi usa il furgone tutti i giorni per lavoro e cerca soprattutto praticità, spazio e costi sotto controllo. Il nuovo allestimento è già ordinabile in Europa e, prendendo come riferimento il mercato tedesco, parte da 22.400 euro IVA esclusa. Rispetto a prima il prezzo scende di 1.000 euro, una differenza non enorme ma comunque interessante in un segmento dove anche il costo iniziale può fare la differenza.

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Opel Combo Start punta su semplicità, spazio e versatilità

La versione più accessibile monta il benzina da 110 CV ed è già equipaggiata con alcune soluzioni pensate per rendere più semplice la giornata di chi passa molte ore a bordo. Ci sono il sedile passeggero FlexiSeat, il sedile del conducente regolabile in quattro direzioni, il Connect Box con chiamata di emergenza e assistenza e una stazione per smartphone che permette di usare il telefono come sistema di infotainment e navigazione.

Il FlexiSeat è una delle soluzioni più pratiche del nuovo Combo Start. Il sedile del passeggero può essere ripiegato verso l’alto e, in questo modo, si guadagnano 0,5 metri cubi di spazio in più. Il vano piedi può quindi essere sfruttato per sistemare pacchi, attrezzi o altro materiale senza dover per forza occupare il vano di carico posteriore.

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Tra gli optional c’è anche il ModuTable, un piccolo tavolino pensato per chi usa il furgone come una sorta di ufficio su ruote. Può servire per appoggiare un computer portatile, compilare documenti o semplicemente fermarsi per una pausa. Quando non viene utilizzato può essere riposto dietro la parete divisoria della cabina. Con la configurazione FlexCargo arriva invece un terzo sedile centrale e la possibilità di creare un passaggio per trasportare oggetti particolarmente lunghi.

Sul fronte motori non manca la scelta. Oltre al benzina da 110 CV, ci sono due diesel da 102 e 131 CV. Chi preferisce l’elettrico può scegliere il Combo Start Electric da 136 CV, con batteria da 42 kWh utilizzabili e autonomia dichiarata fino a 270 chilometri nel ciclo WLTP. In Germania il diesel parte da 23.200 euro IVA esclusa, mentre l’elettrico da 28.500 euro. Dal 2027 è previsto anche l’arrivo di una versione ibrida a 48 volt.

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Il Combo Start resta disponibile in due lunghezze, con un volume di carico che può arrivare a 4,4 metri cubi e una portata utile che, a seconda della versione, sfiora una tonnellata. Con questo nuovo allestimento Opel cerca quindi di rendere il suo furgone compatto ancora più interessante per professionisti e flotte che badano prima di tutto alla sostanza.