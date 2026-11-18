All’indomani delle problematiche riscontrate da Stellantis in borsa, con la capitalizzazione del Gruppo che è scesa al di sotto dei 10 miliardi di euro, attestandosi a circa 9,5 miliardi di euro, proprio ieri, sembrano non limitarsi ai mercati finanziari le difficoltà del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Infatti lo scorso 9 novembre, il Tribunale Commerciale di Parigi ha posto in amministrazione controllata Hermitage France ovvero la holding del gruppo Grand Est Automobiles (GEA) che gestisce una quindicina di filiali di distribuzione che distribuiscono i principali marchi di Stellantis, come Peugeot Citroën, DS e Opel in Alsazia. Stiamo parlando di un concessionario di grosse dimensioni, dal momento che gestisce ben 48 punti vendita in accordo con un fatturato di oltre 645 milioni di euro registrato nel 2025. Sebbene più di 600 dipendenti risultino interessati dalla procedura di risanamento sotto il controllo giudiziario, le concessionarie rimangono aperte avendo a disposizione ancora sei mesi per cercare di evitare la possibilità di una chiusura definitiva.

Advertisement

Grand Est Automobiles, le cui attività dipendono per circa il 75% da Stellantis, si è trovata a dover combattere contro il cronico calo delle vendite così come contro la politica di riacquisto sicuramente molto onerosa. Così come descritto da diverse testate francesi, le principali difficoltà derivanti dalle operazioni di riacquisto patite da GEA derivano dal fatto che ogni volta che un cliente restituisce un’auto al termine di un contratto di leasing con opzione di acquisto, la concessionaria a volte deve riacquistarla a un prezzo stabilito diversi anni prima. Tuttavia, i valori determinati dopo la Pandemia, in un periodo in cui le vetture usate risultavano particolarmente richieste dall’utenza, ora superano gli attuali prezzi di mercato. Di conseguenza, le concessionarie possono perdere parecchio denaro su ogni rivendita. Sentito dai francesi di Dernières Nouvelles d’Alsace, Franck Viallet, che è presidente di GEA, ha ammesso che queste perdite sono a carico delle concessionarie Stellantis, a differenza di quelle del gruppo Volkswagen dove il Gruppo si assume questo rischio.

Va detto anche che Grand Est Automobiles, secondo quanto riportato ancora dalla stampa francese, risultava già indebolita dall’acquisizione di venti concessionarie di Car Avenue avvenuta nel 2023. Operazione dalla quale non era riuscita a stabilizzare la propria posizione finanziaria nonostante un piano di ristrutturazione avviato poi a fine 2024. Allo stesso tempo l’offerta di acquisizione proposta da Hess Automobile è stata sospesa.

Advertisement

Le problematiche riscontrate da Grand Est Automobiles potranno avere un effetto domino sulla rete di concessionarie Stellantis?

Attualmente quanto accaduto a Stellantis viene considerato come un caso isolato. Tuttavia le crescenti difficoltà di altri concessionari, non solo legati alla rete di distributori del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, potrebbe preannunciare difficoltà che potrebbero coinvolgere anche altri ricadenti nella stessa rete di concessionari. Ciò anche in accordo con la perdurante fragilità della redditività della rete di concessionari Stellantis in Francia. Lo stesso Xavier Duchemin, a capo di Stellantis France, ha riconosciuto spesso che le concessionarie faticano a ritrovare una certa stabilità finanziaria. Ciò nonostante il miglioramento delle performance di vendita registrato in casa Stellantis.

Sebbene ciò possa aprire all’ipotesi di un cambio di proprietà per i concessionari più in difficoltà, ciò non significa necessariamente che le concessionarie interessate da queste situazioni si trovino a rischio di fallimento. Tuttavia potrebbe aprirsi una nuova fase di consolidamento legata all’acquisizione di punti vendita da parte di gruppi che risultino più solidi dal punto di vista finanziario. D’altronde una ripresa delle immatricolazioni non garantisce un immediato ritorno a una condizione di redditività.

Advertisement

Stellantis si trova quindi ad affrontare la problematica relativa alla necessità di preservare una rete di concessionarie essenziale per le vendite, così come per l’assistenza post vendita. Lo stesso Duchemin ha cercato di rassicurare i distributori francesi aggiungendo che già lo scorso anno erano stati introdotti piani di sostegno ai concessionari, operativi anche quest’anno e in grado di proseguire anche nel 2027. Il problema del crollo delle azioni in borsa non è quindi l’unico che Stellantis dovrà affrontare in questo fine 2026, ma anche durante il nuovo anno.