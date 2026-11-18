Jeep Compass 4xe sarà la protagonista del Porte Aperte di sabato 21 e domenica 22 novembre nelle concessionarie italiane del marchio. È la Compass più potente tra quelle prodotte a Melfi e quella pensata per chi vuole usare il SUV anche fuori dall’asfalto. I due motori elettrici, uno davanti e uno dietro, sviluppano insieme 375 CV. La coppia può essere gestita separatamente sui due assi, così la vettura adatta la trazione quando il fondo cambia.

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Jeep Compass 4xe, come cambia la versione pensata per il fuoristrada

Su strada, l’autonomia rappresenta un fattore cruciale per i conducenti. Grazie a una batteria con una capacità utile di 96,1 kWh, Jeep dichiara un’autonomia di oltre 600 chilometri secondo il ciclo combinato WLTP e 27 minuti per passare dal 20% all’80% della carica. Su questo modello, la sigla «4xe» identifica una versione completamente elettrica dotata di trazione integrale.

Non appena si abbandona l’asfalto, entra in gioco l’altezza da terra, rialzata di 10 millimetri. L’angolo di attacco di 28 gradi e quello di uscita di 31 gradi offrono un’idea delle pendenze che il veicolo può affrontare senza il rischio che i paraurti tocchino il suolo.

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L’angolo di dosso (o angolo ventrale) di 17 gradi riguarda invece il superamento di una cresta o di un cambio di pendenza. Jeep dichiara inoltre una capacità di guado fino a 480 millimetri. Al posteriore, un riduttore con rapporto 14:1 consente al motore elettrico di erogare fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori.

Il selettore Selec-Terrain offre cinque modalità di guida. Oltre alle modalità “Auto” e “Sport”, è possibile scegliere “Snow” (neve) e “Sand/Mud” (sabbia/fango). La quinta modalità, 4WD Lock, è specifica per la versione 4xe e mantiene la trazione su entrambi gli assi durante i passaggi più impegnativi.

A bordo, i tappetini in gomma e i rivestimenti facili da pulire risultano molto pratici quando si risale sul veicolo con le scarpe infangate. Sono presenti anche superfici resistenti ai graffi e sistemi di assistenza alla guida di livello 2, offerti di serie sull’intera gamma Compass.

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L’allestimento Upland include di serie il controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control), cerchi da 19 pollici con pneumatici M+S, gancio di traino posteriore e barre sul tetto. Nella versione Overland, i cerchi mantengono lo stesso diametro ma presentano una finitura diamantata. Questa variante si distingue, anche da ferma, per la griglia a sette feritoie retroilluminata e i proiettori Matrix LED, entrambi di serie.

Queste giornate di “porte aperte” riguardano l’intera gamma; in concessionaria sarà quindi presente anche la Jeep Avenger, modello che il marchio definisce come il SUV più venduto in Italia. Scoprirla accanto alla Compass permette di comprendere meglio le differenze dimensionali tra i due modelli, un aspetto particolarmente rilevante per chi cerca una Jeep adatta all’uso quotidiano in ambito urbano.

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Lo spot pubblicitario che accompagna questo fine settimana, in onda fino al 21 novembre, mette in risalto la Compass 4xe, che si fregia del marchio «Made in Italy» in riferimento allo stabilimento di Melfi. Durante queste giornate a porte aperte, i visitatori che saliranno a bordo di una Jeep potranno condividere foto e video della loro esperienza. Il brand ne selezionerà alcuni per ripubblicarli sui propri canali ufficiali di Jeep Italia.