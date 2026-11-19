Il premio «Fornitore dell’anno» per il Sud America, conferito da Stellantis durante la sesta edizione della Global Supplier Conference & Awards a Detroit, è stato assegnato a Tiberina. L’azienda italiana di componentistica, presente nello Stato brasiliano del Minas Gerais dal 2012, ha ottenuto questo riconoscimento superando gli altri tre finalisti della categoria regionale: Brose Brasil, Reddion e Usiminas. L’annuncio è stato dato nel corso della cerimonia da Dulcineia Brant, Senior Vice President Purchasing di Stellantis per il Sud America.



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Stellantis, perché Tiberina ha ottenuto il premio per il Sud America

A fare la differenza, secondo Stellantis, sono state le iniziative con cui Tiberina ha ridotto i costi e migliorato la competitività delle proprie attività nella regione. Nella valutazione hanno pesato anche la rapidità nel rispondere alle esigenze del gruppo, la trasparenza nel rapporto con il cliente e la qualità del lavoro operativo. Il premio considera inoltre la capacità dei fornitori di garantire continuità alle attività e di contribuire all’innovazione, due aspetti che incidono sulla programmazione della produzione.

Dulcineia Brant ha attribuito questo successo al rapporto instaurato nel tempo tra le due aziende. «In un contesto di continue trasformazioni nel settore automobilistico, costruire una catena di fornitura competitiva richiede fiducia, collaborazione e relazioni a lungo termine», ha spiegato. La responsabile degli acquisti ha elogiato il contributo degli altri tre finalisti, sottolineando come gli obiettivi condivisi e un’elevata efficienza operativa siano stati i pilastri della collaborazione con Tiberina.

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Per l’azienda italiana, questo riconoscimento premia il lavoro svolto in una regione in cui è presente da oltre un decennio. La sua presenza nel Minas Gerais risale, di fatto, al 2012; il premio ricevuto a Detroit mette in luce il ruolo strategico delle sue attività brasiliane nel rapporto con Stellantis. La categoria dedicata al Sud America ha permesso di valorizzare quattro fornitori della regione, nell’ambito di un evento che riunisce i partner del gruppo provenienti da diversi mercati.

Alla conferenza hanno partecipato circa 1.400 ospiti, in rappresentanza di 400 aziende fornitrici. Nel corso dell’evento, Stellantis ha reso omaggio al lavoro di 61 organizzazioni, tra vincitori e finalisti, suddivise in 22 categorie. A Detroit si è discusso anche delle priorità del piano FaSTLAne 2030. Il confronto con i fornitori ha riguardato le strategie di prodotto, le tecnologie future, il design e gli standard qualitativi: tutti ambiti in cui il gruppo intende coinvolgere i propri partner nello sviluppo dei progetti futuri.