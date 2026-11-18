Il prossimo SUV di Alfa Romeo potrebbe modificare il modo in cui il marchio del Biscione organizza la propria gamma. L’erede di Tonale, attesa per l’inizio del 2028, come rivelato da Santo Ficili durante il Salone di Parigi, si collocherebbe al confine tra i segmenti C e D. Un dettaglio che riguarda da vicino anche chi è in attesa di novità su Giulia e Stelvio. Se questo nuovo SUV riuscisse a intercettare una parte della clientela oggi interessata allo Stelvio, Alfa Romeo avrebbe un maggiore margine di manovra nel definire il modello destinato a occupare il segmento superiore.

Advertisement

Alfa Romeo: come l’erede del Tonale potrebbe trasformare il futuro di Giulia e Stelvio



Attualmente, Tonale e Stelvio rispondono a esigenze differenti. Il primo, con dimensioni più adatte all’uso urbano, si rivolge a chi cerca un SUV compatto. Il secondo offre più spazio e si posiziona in un segmento superiore, sia per dimensioni che per prestazioni.

Una nuova versione del Tonale, collocata a metà strada, potrebbe conquistare i clienti che ritengono il modello attuale un po’ troppo piccolo, ma che cercano innanzitutto una posizione di guida rialzata e spazio sufficiente per i viaggi in famiglia. Il prezzo, le dimensioni effettive e la gamma di motorizzazioni saranno determinanti per valutare in che misura queste due tipologie di clientela possano sovrapporsi.

Advertisement

È qui che entra in gioco la Giulia. Un SUV più orientato verso il segmento D lascerebbe comunque intatta una domanda specifica: quella dei guidatori che prediligono una seduta bassa e la dinamica di guida tipica di una berlina. Se questo nuovo modello riuscisse a soddisfare parte della domanda di SUV di categoria superiore, Alfa Romeo potrebbe pensare a una futura Giulia con una missione più chiaramente definita. La berlina potrebbe quindi puntare sulle proporzioni e sul dinamismo di guida che ne costituiscono il tratto distintivo, mentre il SUV avrebbe il compito di attrarre un pubblico più ampio.

Per il momento, Stellantis ha confermato la produzione di Giulia e Stelvio fino al 2027, versioni Quadrifoglio incluse. Ficili ha spiegato che le loro eredi sono ancora in fase di studio, nonostante i piani iniziali prevedessero modelli esclusivamente elettrici. È anche per questo motivo che il dopo-Tonale riveste un’importanza particolare. Un SUV più spazioso e versatile offrirebbe al marchio del Biscione un parametro concreto per valutare fin dove sia possibile spingersi con una carrozzeria rialzata.

Advertisement

Resta da capire quanti clienti ricerchino ancora le dimensioni e le prestazioni dello Stelvio e quanti, invece, attendano innanzitutto una nuova Giulia. È da questi due interrogativi che dipenderà lo spazio che potrebbe essere riservato a una futura berlina.