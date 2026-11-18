Stellantis ha toccato un nuovo minimo storico a 3,24 euro durante l’ottava seduta consecutiva in rosso. Da inizio anno il titolo ha perso circa il 66% e la capitalizzazione è scesa a 9,4 miliardi di euro. Il calo pesa soprattutto su Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann presieduta da John Elkann. La sua partecipazione in Stellantis valeva 4,3 miliardi alla fine del 2025, era scesa a 2,2 miliardi a giugno e alle ultime quotazioni vale meno di 1,46 miliardi. In meno di un anno il valore di mercato della quota si è quindi ridotto di oltre 2,8 miliardi di euro.

Advertisement

Stellantis, la pressione si sposta anche sui bond mentre Mirafiori attende la ripresa

Il ribasso colpisce anche le quote degli altri grandi azionisti. Ai prezzi correnti, la partecipazione della famiglia Peugeot è valutata circa 726 milioni di euro, mentre quella della banca pubblica francese Bpifrance si attesta a circa 624 milioni di euro. Inoltre, le posizioni corte nette dichiarate alla Consob si aggirano intorno al 9,1% del capitale; la più consistente fa capo al fondo britannico Marshall Wace.

La pressione si fa sentire anche sul mercato obbligazionario, dove i rendimenti di alcuni titoli di debito di Stellantis sono saliti di quasi 40 punti base rispetto alla fine di ottobre. Moody’s assegna al debito del gruppo il rating «Baa3» e S&P il rating «BBB-», quest’ultimo accompagnato da un outlook negativo. Entrambi i rating si collocano all’ultimo gradino della categoria «investment grade».

Advertisement

Un eventuale declassamento potrebbe rendere più oneroso il rifinanziamento del debito e restringere la platea degli investitori istituzionali. Il titolo risente inoltre di una revisione da parte di Oddo BHF, che ha declassato la propria raccomandazione a «underperform» (sotto-performance) e ha ridotto l’obiettivo di prezzo a 3 euro.

Per il 2027, la banca d’affari prevede circa 2,2 miliardi di costi di produzione aggiuntivi, legati in particolare all’aumento dei prezzi delle materie prime e dei chip di memoria. Secondo le sue stime, il margine operativo si attesterebbe all’1,6% e il flusso di cassa disponibile rimarrebbe negativo per 2,2 miliardi. Il gruppo, guidato da Antonio Filosa, punta invece a tornare a generare liquidità entro il 2027.

Advertisement

A Torino, intanto, il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre: per quella data è prevista la ripartenza delle linee di produzione della Fiat 500 a Mirafiori, dopo cinque settimane di cassa integrazione. Per i lavoratori e le aziende della filiera di fornitura, la questione dei turni di lavoro per il mese di dicembre rimane ancora in sospeso. Sebbene la riapertura delle linee consenta di stabilire una data per la ripresa, il calendario produttivo per le settimane successive resta incerto.