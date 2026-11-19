Il futuro dello stabilimento Stellantis di Brampton torna al tavolo delle trattative venerdì 20 novembre. Il sindacato canadese Unifor incontrerà l’amministratore delegato Antonio Filosa dopo aver ricevuto una prima proposta sulle misure di sostegno ai dipendenti in caso di chiusura. L’obiettivo del sindacato è convincere il gruppo a rinunciare alla vendita dell’impianto a Roshel. Nella fabbrica dell’Ontario era prevista la produzione della nuova Jeep Compass per il Nord America, poi assegnata a uno stabilimento dell’Illinois.

Advertisement

Stellantis Brampton, cosa c’è sul tavolo nell’incontro con Unifor

Agli incontri parteciperanno anche rappresentanti del governo canadese e della provincia dell’Ontario. Antonio Filosa sarà accompagnato da Trevor Longley, presidente di Stellantis Canada. Le quattro parti si erano già incontrate a Toronto il 12 novembre e cinque giorni dopo il gruppo aveva consegnato al sindacato una bozza di accordo. In una dichiarazione del 18 novembre, Stellantis ha indicato che intende tenere conto dell’anzianità di servizio nel definire il sostegno ai lavoratori. Unifor deciderà come muoversi dopo il faccia a faccia con Filosa.

Le linee di produzione di Brampton sono ferme da dicembre 2023. All’epoca, i dipendenti speravano di riprendere il lavoro una volta completati i lavori di ammodernamento, periodo durante il quale il sito avrebbe dovuto avviare la produzione della Compass. Nell’ottobre 2025, Stellantis ha annunciato il trasferimento di questo progetto negli Stati Uniti. Secondo Unifor, questo blocco coinvolge oltre 2.200 dei suoi iscritti. Per molti di loro, l’incontro di venerdì arriva dunque dopo quasi tre anni di attesa per un ritorno al lavoro sulle linee di produzione.

Advertisement

Inoltre, il 9 novembre, Stellantis e Roshel hanno annunciato la firma di un accordo relativo alla cessione dello stabilimento e delle sue attrezzature. Il produttore canadese di veicoli blindati prevede di perfezionare l’acquisizione entro la fine del 2026, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni. L’amministratore delegato, Roman Shimonov, ha dichiarato che gli ex dipendenti del sito di Brampton avranno la priorità nelle assunzioni. Roshel ha tuttavia escluso di farsi carico degli impegni già assunti da Stellantis nei loro confronti.

Per i lavoratori, tale priorità rappresenta una possibilità di rientro, mentre il sostegno legato all’anzianità di servizio rimane oggetto di discussione con Stellantis. È su questo aspetto che il progetto dovrà entrare nel concreto. Venerdì, il sindacato Unifor chiederà una revisione della vendita e discuterà con il gruppo le condizioni previste per i dipendenti qualora il trasferimento a Roshel dovesse concretizzarsi.