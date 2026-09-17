Mansory porta una Ferrari 812 Superfast alla polizia di Dubai

La polizia di Dubai non ferma nessuno con una Panda, lo si sapeva. Presentarsi all’Arabian Travel Market 2026 con una Ferrari 812 Superfast firmata Mansory, nella tradizionale livrea bianco-verde dell’emirato, è comunque un gesto che richiede un certo coraggio istituzionale.

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È il quinto capitolo della collaborazione tra Mansory e la polizia di Dubai. Prima era arrivata una Mercedes-AMG G 63, poi una Rolls-Royce Cullinan, una Ferrari Purosangue e una Lamborghini Revuelto all’inizio del 2026. La 812 chiude, si fa per dire, una collezione che somiglia più al catalogo di un salone del lusso che a un parco veicoli operativo.

Il V12 aspirato da 6,5 litri resta al suo posto, abbinato al cambio doppia frizione a sette rapporti e trazione posteriore. Mansory non ha comunicato specifiche ufficiali per questa versione, ma la stampa locale parla di circa 800 CV, uno 0-100 in 2,8 secondi e una velocità massima intorno ai 345 km/h. La 812 Superfast di serie si ferma già a 789 CV, 2,9 secondi e 340 km/h dichiarati.

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Esteticamente, il preparatore ha applicato il suo kit Stallone con cofano con inserti aggiuntivi, nuovo paraurti con splitter anteriore, alette laterali, minigonne ridisegnate, diffusore posteriore a quattro uscite con stop centrale integrato e cerchi a razze a Y in esclusiva. Il giallo, sulle pinze, sulle minigonne, sull’alettone posteriore, rompe il bianco istituzionale con disinvoltura. Una barra luminosa discreta è posizionata sopra il parabrezza.

Il Dubai World Trade Centre è una fiera del turismo internazionale, e la 812 era lì esattamente come vetrina su ruote, strumento di comunicazione e biglietto da visita per chi non ha mai visto una volante capace di superare i 340 km/h. La polizia dell’emirato ha da tempo capito che nelle zone turistiche la visibilità ha un valore di deterrenza tutto suo.

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La Ferrari 812 Superfast è stata prodotta dal 2017 al 2024, poi sostituita dalla 12Cilindri da 818 CV. Trovare una nuova vita nel parco auto di Dubai è, a suo modo, una forma di pensione dorata.