Leapmotor ha conquistato il premio Oro nella categoria Innovazione al Grand Prix Auto Moto 2026. Il riconoscimento, assegnato martedì 17 novembre, premia la tecnologia CTC 3.0 High-Low Fusion, presentata in Cina durante il Leapmotor Tech Day. L’idea è affidare alla batteria principale dell’auto elettrica anche il compito di alimentare luci, schermi e altri dispositivi di bordo, così da eliminare la tradizionale batteria ausiliaria da 12 volt.

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Leapmotor, come funziona la tecnologia CTC 3.0 High-Low Fusion

In un’auto elettrica convenzionale, la batteria ad alta tensione fornisce energia al motore. La batteria ausiliaria da 12 volt, invece, gestisce funzioni la cui importanza emerge solitamente solo quando smettono di funzionare. Alimenta, per esempio, i tergicristalli, le luci e i display, oltre a diversi sistemi di sicurezza. Anche con la batteria di trazione carica, un problema alla 12 volt può quindi impedire all’elettronica della vettura di avviarsi correttamente.

Nel sistema sviluppato da Leapmotor, le celle della batteria principale sono integrate direttamente nel telaio. L’innovazione premiata da Auto Moto risiede nell’impiego di questa stessa batteria: oltre a fornire l’energia necessaria al movimento del veicolo, essa alimenta anche i servizi che solitamente dipendono dalla batteria ausiliaria. Le dotazioni di bordo continuano a funzionare grazie a un’architettura che unifica la gestione dell’alta e della bassa tensione.

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In concreto, ciò comporta la scomparsa di una batteria separata a bordo, eliminando così l’ingombro che essa comporta e la necessità di sostituirla nel corso del ciclo di vita del veicolo. Il progetto affronta un problema ben noto a chiunque si sia mai trovato alle prese con una batteria scarica, intervenendo a monte sulla modalità di distribuzione dell’energia.

In occasione della presentazione al Tech Day, Leapmotor ha indicato la semplificazione dell’architettura elettrica come uno degli obiettivi della tecnologia CTC 3.0 High-Low Fusion. È proprio questa soluzione, che riguarda sia la progettazione del veicolo sia il funzionamento dei suoi dispositivi di uso quotidiano, ad aver ottenuto l’oro al Grand Prix Auto Moto.