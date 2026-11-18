La storica palazzina degli uffici Fiat di Piedimonte San Germano potrebbe diventare uno studentato da 431 posti letto. L’edificio, dove un tempo lavorava la direzione dello stabilimento oggi in mano a Stellantis, era stato messo in vendita nel 2023. A proporne il recupero è una società siciliana con il progetto Green Campus Life, per il quale, secondo Leggo Cassino, sono previsti 8,6 milioni di euro di fondi PNRR. Il Consorzio Industriale del Lazio sta verificando se la nuova destinazione sia compatibile con l’area in cui sorge la palazzina.

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Stellantis Cassino, cosa prevede il progetto per gli ex uffici Fiat

Nell’annuncio immobiliare del 2023, la palazzina compariva con il nome «Building 15» e un prezzo richiesto di 1,6 milioni di euro. Si tratta di circa 7.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani fuori terra e uno interrato, con un’autorimessa e un’area esterna che comprende spazi verdi e parcheggi. L’ufficio del direttore dello stabilimento si trovava al quarto piano. Proprio in questi locali, occupati per anni da dirigenti e impiegati, il progetto prevede di ricavare alloggi per gli studenti.

La questione è tornata al centro dell’attenzione in seguito a una delibera adottata il 13 novembre. Eppure, in aprile, il Consorzio Industriale del Lazio aveva escluso la possibilità di trasformare l’edificio in una residenza per studenti. Ora, l’ente ha richiesto un parere legale e avviato verifiche tecniche. Nel frattempo, secondo la stampa locale, sono stati avvistati mezzi di cantiere davanti all’edificio e alcune fonti riferiscono che i lavori sarebbero già iniziati. La destinazione del sito a residenza universitaria rimane tuttavia subordinata agli esiti delle analisi approfondite condotte dal Consorzio.

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Questa proposta ha riacceso il dibattito sul futuro dello stabilimento e del suo ecosistema industriale. La Fiom-Cgil inquadra la questione nel contesto del ridimensionamento del sito e insiste affinché l’attenzione resti focalizzata sulle prospettive produttive a Cassino. La Uilm, dal canto suo, si concentra sulle ricadute che la riqualificazione dell’edificio potrebbe avere sul piano occupazionale. Se il progetto dovesse andare in porto, sostiene il sindacato, la residenza studentesca potrebbe offrire opportunità, in particolare a coloro che hanno subito le conseguenze della crisi del settore automobilistico.

Per il territorio, questi 431 posti letto rappresenterebbero una nuova offerta di alloggi universitari a Piedimonte San Germano. Quanto all’edificio, la sua trasformazione sarebbe altrettanto concreta: laddove un tempo si trovavano gli uffici della direzione dello stabilimento, troverebbero spazio camere destinate agli studenti dell’area di Cassino. Il proseguimento del progetto dipenderà dalla compatibilità di questo nuovo utilizzo con la vocazione della zona industriale.