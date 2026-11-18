La Fiat Topolino Sport ha conquistato il premio «Oro» nella categoria «Micromobilità» in occasione del Grand Prix Auto Moto 2026. Il riconoscimento, assegnato martedì 17 novembre, premia la versione Sport del quadriciclo elettrico di Fiat. In Francia, dove è stata commercializzata nel 2024, la gamma Topolino ha totalizzato 15.781 immatricolazioni dal suo lancio. Su questo mercato, Fiat propone inoltre un’offerta a 59 euro al mese, basata su un contratto di 36 mesi con un anticipo di 780 euro.

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Fiat Topolino Sport: il quadriciclo elettrico premiato da Auto Moto

La Topolino è pensata per chi percorre prevalentemente brevi tragitti. In Francia, è accessibile a partire dai 14 anni e offre un’autonomia fino a 75 chilometri (secondo il ciclo WMTC). Tale autonomia è concepita per gli spostamenti quotidiani, come recarsi a scuola, al lavoro o in stazione.

Per la ricarica è sufficiente una normale presa domestica; secondo Fiat, un ciclo completo richiede circa quattro ore. Per gli utenti che dispongono di una presa nel proprio garage, è dunque possibile collegare il veicolo al rientro e ritrovarlo carico prima di ripartire.

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La versione Sport rientra tra le varianti con cui Fiat ha ampliato la famiglia Topolino, affiancandosi ai modelli Corallo, Vilebrequin e alla nuova Dolcevita. Grazie a questi diversi allestimenti, il marchio offre una scelta più ampia a chi cerca un veicolo compatto, adatto alla città e ai suoi dintorni. Il concept resta quello di un quadriciclo interamente elettrico, con dimensioni perfettamente idonee alle strade strette e agli spazi di parcheggio limitati.

Questo riconoscimento giunge in una fase in cui Fiat sta riservando uno spazio sempre maggiore alla micromobilità all’interno della propria gamma. La Topolino si rivolge anche ai nuclei familiari che possiedono già un’auto e sono alla ricerca di un veicolo complementare per gli spostamenti più brevi.

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Sebbene il dato sulle immatricolazioni in Francia riguardi l’intera gamma Topolino, il premio conferito da Auto Moto è riferito specificamente alla versione Sport. Per quanto riguarda l’offerta commerciale, il canone di 59 euro al mese rappresenta il punto di partenza della proposta prevista per il mercato francese. Per una valutazione completa, occorre tenere conto anche dell’anticipo di 780 euro e della durata del contratto, fissata a tre anni.