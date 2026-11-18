La 2CV tornerà, e sotto la carrozzeria parlerà cinese. Non è un’indiscrezione di corridoio, perché la concept presentata al Salone di Parigi 2026 è il biglietto da visita di una microcar elettrica che Citroën porterà in strada nel 2028, e la tecnologia arriverà in buona parte da Leapmotor.

Advertisement

Il copione, a pensarci, lo conosciamo già. La nuova Renault Twingo è stata sviluppata in parte in Cina e monta un motore cinese, e il dibattito è stato quello che ci si poteva aspettare. La 2CV rischia di spingersi oltre, perché dietro c’è Stellantis, che di Leapmotor è azionista e distributore per l’Europa.

Il bersaglio è una specifica normativa (quella delle E-Car) ancora in discussione a Bruxelles: auto sotto i 4,2 metri, tutte elettriche, con un prezzo di partenza attorno ai 15.000 euro. Una cifra che oggi, nel segmento, suona quasi come una provocazione. Per arrivarci Stellantis ha una sola strada, tagliare i costi di sviluppo e di produzione senza far saltare i margini. La strada, necessariamente, passa da Hangzhou.

Advertisement

A confermarlo è stato l’amministratore delegato Antonio Filosa, che ha spiegato come Leapmotor contribuirà allo sviluppo tecnico dei nuovi modelli elettrici del gruppo. Reuters, nel frattempo, ha messo in fila altri indizi, e il quadro riguarda le future piccole E-Car dell’intera famiglia.

La 2CV, lo sappiamo, non sarà sola. Avrà una gemella Fiat, con ogni probabilità anche una cugina Opel, e la produzione è attesa a Pomigliano d’Arco. Il Made in Italy, in versione Stellantis, ha ormai la “cittadinanza multipla”, non fa più notizia.

Leapmotor, del resto, in Europa non è più un’ospite. Il suo SUV B10 viene già assemblato in uno stabilimento del gruppo in Spagna, e la tecnologia della startup cinese servirà anche per un futuro SUV Opel.

Advertisement

La 2CV è stata l’auto contadina per eccellenza, l’icona della Francia che si muoveva con pochi soldi e molta fantasia. Affidarne la rinascita a un partner cinese farà discutere, e non serve la sfera di cristallo per saperlo. Se il conto finale sarà davvero quello promesso, però, a molti automobilisti importerà meno di chi ha disegnato la batteria.