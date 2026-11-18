Da Rüsselsheim a Monaco, con una temperatura vicina allo zero e senza mai fermarsi a una colonnina di ricarica. Due equipaggi hanno percorso circa 420 chilometri al volante di una Jeep Compass elettrica, nell’ambito di una sfida organizzata da Jeep Germania e Auto Bild. All’arrivo, il veicolo del team vincitore indicava ancora un’autonomia residua di 158 chilometri.

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Jeep Compass elettrica: un resoconto della sfida sull’autonomia verso Monaco

La partenza è avvenuta presso la sede tedesca di Jeep, a Rüsselsheim. Da lì, le due Compass hanno raggiunto la città bavarese in un’unica tratta. Il freddo ha rappresentato uno degli aspetti più interessanti della prova, poiché in inverno il consumo di energia può aumentare, in particolare per riscaldare l’abitacolo.

Per chi sta valutando l’acquisto di un veicolo elettrico destinato a un utilizzo che va oltre il contesto urbano, l’indicazione concreta che emerge da questo viaggio è che entrambi gli equipaggi hanno raggiunto la destinazione senza dover pianificare alcuna ricarica lungo il percorso.

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I 158 chilometri visualizzati sul display della Compass vincitrice corrispondevano alla distanza che il computer di bordo stimava di poter coprire con l’energia ancora disponibile. Tale valore può variare durante il tragitto, poiché il sistema adegua le proprie previsioni in base al consumo effettivo.

Il resoconto di Jeep Germania specifica la distanza percorsa e segnala temperature prossime allo zero. Per consentire un confronto con altri test su strada, sarebbe stato utile conoscere anche la velocità media, il consumo in kWh per 100 chilometri e la percentuale di batteria residua all’arrivo.

Questa sfida rientrava tra le iniziative promosse da Jeep in qualità di partner automobilistico della NFL in Germania. Nei pressi dello stadio del Bayern Monaco, il marchio ha proposto attività dedicate ai tifosi, che hanno così potuto scoprire da vicino la nuova Compass. Dieci Jeep, caratterizzate da una livrea speciale, hanno fatto da navette in città durante il fine settimana. Per i due equipaggi, il tragitto verso lo stadio ha rappresentato parte integrante dell’evento stesso. Il team vincitore ha concluso il viaggio con un’autonomia ancora indicata sul cruscotto, oltre ad aggiudicarsi due posti in tribuna.

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La Compass elettrica, prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, prevede più versioni a batteria. La Long Range a trazione anteriore arriva fino a 674 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la 4xe, con due motori e trazione integrale, supera i 600 chilometri dichiarati. La prova tedesca racconta un caso concreto di utilizzo su strada. A Monaco, dopo circa 420 chilometri con temperature vicine allo zero, entrambe le vetture avevano completato il trasferimento senza una pausa alla colonnina.