Nuovo Alfa Romeo C-SUV, il teaser ufficiale ispira una nuova interpretazione

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV continua a far discutere gli appassionati, nonostante al momento il Biscione abbia mostrato soltanto un piccolo dettaglio della vettura. Ed è proprio partendo da quell’unica immagine ufficiale che Roberto Bobe Marzura ha deciso di fare un esperimento curioso: chiedere a ChatGPT di completare virtualmente l’auto seguendo quelli che potrebbero essere i canoni stilistici di Alfa Romeo.

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Nuovo Alfa Romeo C-SUV, un render immagina il modello atteso nel 2027

Marzura ha condiviso il risultato su Facebook spiegando con ironia di non essere un disegnatore e ricordando che da bambino rappresentava addirittura le automobili con camino e fumo. Questa volta, invece, ha affidato il lavoro all’intelligenza artificiale, fornendo come punto di partenza il dettaglio mostrato ufficialmente da Alfa Romeo e chiedendo di immaginare tutto il resto della carrozzeria.

Il risultato è naturalmente un render senza alcun legame con Alfa Romeo o Stellantis, quindi non va considerato un’anticipazione reale del modello definitivo. L’interpretazione cerca però di costruire attorno al teaser una vettura dalle proporzioni sportive, più vicina all’idea di crossover dinamico che a quella di un classico SUV massiccio. L’obiettivo dichiarato era proprio quello di mantenere un’impostazione riconoscibile come Alfa Romeo, immaginando il resto dell’auto sulla base dell’unico elemento realmente conosciuto.

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Sul vero modello, invece, alcune informazioni sono già ufficiali. Alfa Romeo ha confermato che il nuovo C-SUV sarà sviluppato sulla piattaforma STLA Medium, avrà motorizzazioni multi-energy e verrà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Il design è stato realizzato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino e la presentazione mondiale è prevista nel quarto trimestre del 2027.

Il primo teaser, mostrato a luglio da Emanuele Cappellano durante il Tavolo Automotive del MIMIT, riguarda una porzione della zona posteriore. Lo stesso dirigente aveva spiegato che il progetto era ormai in una fase molto avanzata e che la vettura avrebbe incarnato il carattere e lo stile tipici del marchio.

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV avrà un ruolo importante anche dal punto di vista commerciale. Si posizionerà nel cuore del segmento C e, pur raccogliendo di fatto l’eredità dell’attuale Tonale, potrebbe adottare un nome completamente nuovo. Alfa Romeo ha inoltre già confermato che nei prossimi anni al C-SUV si affiancherà anche una nuova hatchback di segmento C, all’interno del piano Fastlane 2030.

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In attesa di vedere finalmente qualcosa in più della vettura reale, render come quello realizzato con ChatGPT mostrano quanto basti oggi un singolo dettaglio ufficiale per scatenare immediatamente la fantasia degli Alfisti.