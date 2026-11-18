La Peugeot 208 parte da 14.950 euro, per la 2008 ne servono almeno 19.950, mentre sulla 3008 il vantaggio può arrivare a 9.850 euro. Sono le tre offerte in primo piano nei Peugeot Lion Days, che dureranno per tutto novembre con prezzi bloccati. Sabato 21 e domenica 22 novembre, durante il Porte Aperte, si potrà vedere in concessionaria quali vetture sono già disponibili e quali rientrano nella promozione.

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Peugeot Lion Days, cosa prevedono le offerte su 208, 2008 e 3008

Il prezzo di 14.950 euro per la 208 si riferisce ai veicoli disponibili in pronta consegna, subordinatamente alla permuta o alla rottamazione di un altro veicolo. Eventuali oneri finanziari sono da aggiungere al prezzo. Per quanto riguarda le motorizzazioni, chi predilige l’alimentazione a benzina con cambio manuale può optare per la versione Turbo da 100 CV, dotata di sei rapporti. Il cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 è abbinato alle motorizzazioni ibride da 110 e 145 CV. Per chi desidera passare all’elettrico, la E-208 è proposta nelle varianti da 136 o 156 CV.

Con la 2008 si passa a un SUV compatto. Il prezzo di partenza è di 19.950 euro e il risparmio può arrivare a 8.400 euro sulle vetture in pronta consegna, con permuta o rottamazione e oneri finanziari a parte. In alternativa, Peugeot propone un finanziamento a interessi zero fino a 48 mesi. La scelta dei motori è simile a quella della 208. Ci sono il Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale e le due ibride automatiche da 110 e 145 CV. L’elettrica, in questo caso, è la E-2008 da 156 CV.

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È sul 3008 che Peugeot offre il vantaggio più consistente. Può arrivare a 9.850 euro sui veicoli in pronta consegna, a fronte di una permuta o della rottamazione, e al netto degli oneri finanziari. In alternativa, per questo modello viene proposto un finanziamento a tasso zero, con una durata fino a 48 mesi. In concessionaria, lo si riconosce subito per la parte posteriore spiovente. Una volta a bordo, è lo schermo curvo da 21 pollici del «Panoramic i-Cockpit» a catturare lo sguardo.

Per orientarsi tra i motori della 3008, si parte dall’ibrida da 145 CV e si passa alla plug-in da 225 CV, che si può ricaricare alla presa. Le elettriche sono tre. La versione da 210 CV apre la gamma, la Long Range da 230 CV arriva a 701 chilometri di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP e quella da 325 CV aggiunge la trazione integrale.

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Le offerte di novembre riguardano anche i modelli 308, 408 e 5008, e includono iniziative dedicate alle versioni elettriche, come la E-208 e la E-2008. Negli showroom è possibile scoprire i nuovi allestimenti «Allure Plus» e «GT Plus», introdotti il ​​mese scorso e dotati di equipaggiamenti aggiuntivi in ​​termini di comfort, tecnologia e sicurezza.

Nello spot pubblicitario dei «Lion Days», una giovane donna scopre le promozioni in concessionaria e lancia un grido nel bel mezzo del silenzio. Peugeot estende il tema cinematografico oltre la pubblicità: chiunque effettui un test drive presso la rete ufficiale riceverà in omaggio due biglietti per una proiezione in una delle sale del circuito Rai Cinema.