Uno spot pubblicitario e otto contenuti digitali, realizzati grazie all’intelligenza artificiale generativa, hanno permesso a Fiat di entrare nella lista degli «AI Impact Makers 2026». Il riconoscimento, conferito da Google in collaborazione con Forbes Italia, è stato consegnato a Milano nel corso di un evento organizzato dalla rivista. Fiat è stata selezionata nella categoria «Creative Innovation» per «Italieno», una campagna che vede protagonista la Pandina all’interno di una serie di scene ideate tramite strumenti generativi, sotto la supervisione di un team creativo.

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Fiat Pandina: la genesi della campagna «Italieno», premiata a Milano

Per la creazione dello spot e degli otto contenuti destinati alle piattaforme digitali, il team ha utilizzato Google Veo 3.1 e Nano Banana. Il progetto ha visto la collaborazione di Leo, agenzia del gruppo Publicis responsabile dell’ideazione creativa, insieme a Reply e Google, che hanno messo a disposizione le proprie competenze tecnologiche. Fiat ha riassunto questo approccio con la formula: «Crafted by human, accelerated by AI» (Ideato dall’uomo, accelerato dall’IA). Nello specifico, l’agenzia ha definito la narrazione e il tono della campagna, mentre gli strumenti generativi hanno consentito di esplorare diverse opzioni per le ambientazioni.

I personaggi e gli scenari sono stati concepiti attorno alla Pandina, un modello già molto noto al pubblico italiano. Questa familiarità è servita come punto di riferimento per il team durante l’intero processo produttivo. È stato così possibile modificare il contesto attorno al veicolo e sperimentare registri visivi differenti, mantenendo al contempo l’impronta narrativa tipica di Fiat. I creativi hanno poi selezionato e perfezionato gli elementi generati, stabilendo quali immagini fossero più funzionali al racconto e quali, invece, richiedessero ulteriori ritocchi.

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Il lavoro ha riguardato anche la fase di diffusione successiva alla realizzazione dello spot. Una campagna di tale portata deve necessariamente svilupparsi su più piattaforme, differenziandosi per durata dei contenuti, formati e pubblico di riferimento. Gli otto contenuti digitali hanno permesso di declinare un’idea centrale in diverse versioni: è proprio questo, per Fiat, il valore aggiunto del progetto. Una volta definita la direzione creativa, diventa più semplice sperimentare nuovi contesti o adattare la narrazione a canali differenti.

Questo riconoscimento tra gli «AI Impact Makers» si aggiunge ai premi già ottenuti da «Italieno» agli Interactive Key Awards, nella categoria «Best Use of AI», e ai Next Alliance Awards. L’evento milanese ha offerto l’opportunità di presentare la campagna a un pubblico più vasto, all’interno di una categoria che valorizza l’impiego dell’intelligenza artificiale fin dalle fasi di ideazione e definizione strategica. Nel caso della Pandina, il lavoro ha interessato ogni passaggio, dall’intuizione iniziale fino alla realizzazione dei materiali finali: dalla costruzione delle scene alla selezione delle immagini destinate alla diffusione.

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Per le campagne future, Fiat intende estendere questo metodo ad altri modelli, adattando le narrazioni ai diversi mercati. È così possibile modificare personaggi o ambientazioni in base al target di riferimento. La Pandina ha rappresentato un primo caso concreto che ha permesso di comprendere come declinare un’unica idea creativa, valutando al contempo l’impegno necessario per garantire che ogni versione mantenga un tono coerente con l’immagine del brand.