Alla fine hanno ceduto. La Formula 1 mette in soffitta gli ibridi dopo la stagione 2029 e rimette un motore V8 sotto il cofano delle monoposto. L’accordo tra organizzatori e costruttori c’è, e arriva dopo un’epoca di critiche quasi unanimi da parte di piloti e tifosi.

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Il peccato originale è recente. Quest’anno il regolamento ha spostato ancora più potenza sulla parte elettrica dei V6 turbo da 1,6 litri, in uso ormai dal 2014. Il risultato è stato un bel grattacapo per i team e, peggio, qualche preoccupazione sulla sicurezza: in più di un’occasione le vetture hanno dovuto rallentare molto sui rettilinei per recuperare energia.

Il correttivo arriverà in due tempi. Dal 2027 i motori attuali verranno ritoccati, con meno dipendenza dall’elettricità. Poi, dal 2030, il cambio vero: via i V6 elettrificati, dentro V8 turbo da 2,1 litri alimentati a carburante “sostenibile”.

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Attenzione al dettaglio che fa storcere il naso ai nostalgici. Questi V8 non somigliano ai loro avi scomparsi nel 2013, e nemmeno ai V10 e ai V12 che li hanno preceduti, perché sono sovralimentati e non aspirati. Addio, quindi, al sogno di risentire un urlo vicino ai 20.000 giri al minuto. Chi lavora al progetto promette comunque un impegno serio sul suono.

C’è poi il capitolo peso, ed è un tasto dolente. Le monoposto sono diventate sempre più pesanti, con pneumatici che si surriscaldano in fretta quando i piloti spingono davvero. Il nuovo propulsore nasce anche per questo, per essere più leggero.

Il presidente della FIA parla di un modo per “riconnettersi con il DNA della Formula 1”, rimettendo al centro suono, emozioni e pilota. Lo slogan funziona, ora serve il motore all’altezza. L’accordo, firmato martedì da FIA, FOM (che detiene i diritti commerciali del campionato) e costruttori, non è ancora definitivo. Il via libera ufficiale è atteso a dicembre, al Consiglio Mondiale della FIA di Shanghai.