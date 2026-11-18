La DS N°7 ha conquistato il premio «Oro» nella categoria Stile durante il Grand Prix Auto Moto 2026. Il riconoscimento è stato assegnato martedì 17 novembre da una giuria di giornalisti della rivista francese Auto Moto, che ha premiato l’erede della DS 7 tra dodici modelli in lizza. Per DS Automobiles si tratta della seconda medaglia d’oro consecutiva in questo evento, dopo quella ottenuta nel 2025 dalla DS N°8 nella categoria «Green». Nel 2024, il marchio aveva conquistato il bronzo per l’integrazione di ChatGPT nel proprio sistema di riconoscimento vocale.

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DS N°7: i dettagli del SUV premiato per il suo design

Presentata a marzo e ordinabile in Francia da maggio, la DS N°7 riprende alcuni tratti del concept DS Aero Sport Lounge. Il frontale è l’elemento più distintivo, caratterizzato dalla firma luminosa a V e dalla calandra illuminata DS Luminascreen, già vista sulla DS N°8. Al posteriore, i gruppi ottici verticali contribuiscono anche a canalizzare il flusso d’aria. La linea del tetto prosegue in uno spoiler posteriore, una soluzione che permette di limitare la resistenza aerodinamica senza sacrificare lo spazio per la testa dei passeggeri. Il coefficiente di resistenza aerodinamica dichiarato è pari a 0,26.

Xavier Chardon, direttore generale di DS Automobiles e Citroën, ha attribuito questo premio proprio al lavoro svolto sull’aerodinamica. Le forme del SUV consentono di raggiungere un’autonomia fino a 740 km secondo il ciclo WLTP. Sono disponibili tre versioni elettriche E-Tense, con potenze rispettivamente di 230, 245 e 350 CV. Per i modelli dotati di una batteria da 97,2 kWh, DS dichiara un tempo di ricarica di 27 minuti per passare dal 20% all’80% tramite una colonnina di ricarica rapida.

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La gamma comprende anche una versione ibrida da 145 CV, con un consumo dichiarato di 5,3 litri ogni 100 chilometri. All’interno, la pelle Nappa si abbina a legno e alluminio spazzolato. Il motivo dei sedili richiama il cinturino di un orologio, mentre le finiture presentano la lavorazione guilloché “Clous de Paris” e cuciture a “punto perla”.

La dotazione include sedili riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio, oltre al sistema DS Neck Warmer, che diffonde calore nella zona del collo. Sulle versioni elettriche, le sospensioni DS Active Scan adattano il proprio funzionamento alle irregolarità del manto stradale. La plancia integra un quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo centrale da 16 pollici, completati dall’head-up display DS e-HUD.

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In Francia, la DS N°7 è disponibile per prove su strada presso i 165 punti vendita DS. Le offerte per i privati ​​partono da 345 euro al mese per la versione ibrida e da 505 euro al mese per la versione E-Tense FWD Long Range, secondo le condizioni specifiche di ciascuna formula. La DS N°7 beneficia inoltre del programma “DS Sérénité”, che include una garanzia estendibile fino a otto anni o 160.000 chilometri, assistenza stradale e la messa a disposizione di un’auto di cortesia.