Per molti è stata la prima auto, per altri, la sportiva che permetteva di divertirsi senza spendere una fortuna. La Citroën Saxo festeggia i suoi trent’anni in occasione del salone Milano AutoClassica, che si terrà dal 19 al 22 novembre 2026 presso il polo fieristico di Fiera Milano Rho. Il Club Storico Peugeot Citroën Italia vi esporrà una Saxo VTR, accanto a una rara DS3 Racing. I due veicoli saranno presentati nello spazio del club, situato nel padiglione 20 (stand D27), su una superficie di oltre 165 metri quadrati.

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Citroën Saxo: trent’anni dopo, la VTR è protagonista a Milano AutoClassica

Lanciata nel 1996 e prodotta fino al 2003, la Saxo possedeva tutte le qualità richieste a un’utilitaria dell’epoca. Compatta, semplice da usare e accessibile, era dotata di motorizzazioni perfettamente adatte agli spostamenti quotidiani. A suo agio in città, sfruttava anche la sua grande leggerezza sulle strade extraurbane. Le versioni a tre porte VTR e VTS le hanno conferito un’identità diversa, conquistando chi cercava un’auto compatta capace di offrire un vero piacere di guida.

L’esemplare esposto a Milano è una Saxo VTR equipaggiata con un motore 1.6 a otto valvole (monoalbero a camme in testa), capace di erogare circa 88-90 CV. Una potenza che oggi può sembrare modesta, ma che, su un veicolo così leggero, era sufficiente a garantire una guida dinamica. Il motore si dimostrava reattivo fin dai bassi regimi, mentre il suo aspetto più grintoso distingueva la VTR dalle Saxo che si incontravano quotidianamente.

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Riscoprirla dal vivo permette di ritrovare le proporzioni e le soluzioni meccaniche tipiche delle piccole sportive di quel periodo. La reputazione della Saxo si è costruita anche nel mondo delle competizioni. Nell’ambito dei trofei monomarca, sia in pista che nei rally, la Citroën è diventata una delle vetture su cui molti giovani piloti hanno mosso i primi passi.

La Saxo Cup offriva gare combattute, in cui lo stile di guida e la capacità di sfruttare un’auto tecnicamente equilibrata facevano la differenza. Nei rally, le versioni preparate hanno gareggiato per anni nelle categorie riservate alle due ruote motrici, conquistando nel frattempo l’interesse di numerose officine e preparatori.

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Accanto alla VTR, sarà presente una Citroën DS3 Racing, che rappresenta un’ulteriore evoluzione della sportività del marchio. Più recente ed esclusiva, questa vettura permette anche di osservare come stiano cambiando gli interessi dei collezionisti: ai classici più datati si affiancano ora modelli che molti ricordano ancora nelle concessionarie, specialmente quando si tratta di versioni specifiche o prodotte in serie limitata.

Il programma del club entrerà nel vivo sabato 21 novembre, con incontri aperti al pubblico. Saranno presenti gli specialisti di BossAuto, un’officina torinese dedicata alla preparazione e al restauro di veicoli Citroën e Peugeot. Sarà possibile confrontarsi con loro su temi quali la manutenzione e la conservazione: argomenti concreti per i proprietari di “youngtimer” o per chi sta pensando di acquistarne una.

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Presso lo stand, sarà inoltre possibile ricevere informazioni sul CRS ASI (Certificato di Rilevanza Storica). Il Club Storico Peugeot Citroën Italia parteciperà insieme alle associazioni del progetto INSIEME. Inoltre, il “French Party Meeting” riunirà gli appassionati di auto francesi al di fuori del salone, estendendo così il programma di incontri oltre lo spazio espositivo.