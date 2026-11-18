Al Salone dell’Auto di Los Angeles 2026, Chrysler presenta la Pacifica Copperline 2027, un pacchetto estetico riconoscibile anche da lontano grazie ai cerchi da 20 pollici color rame. Disponibile sugli allestimenti Limited e Pinnacle, la versione Copperline ripropone questa tonalità sia sulla carrozzeria che nell’abitacolo, dove si manifesta attraverso cuciture a vista e finiture specifiche.

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A Los Angeles, Chrysler svela inoltre l’ambiente interno «Ski Grey», una variante più chiara sviluppata per rispondere alle aspettative dei clienti. Entrambe le novità saranno ordinabili entro la fine del 2026 e arriveranno nelle concessionarie all’inizio del 2027.

Chrysler Pacifica Copperline 2027: le evoluzioni e il prezzo del pacchetto

La tonalità rame caratterizza le calotte degli specchietti retrovisori, gli inserti della calandra anteriore e il paraurti posteriore. Il pacchetto è identificato da un emblema «Copperline», mentre le cornici dei finestrini e le barre sul tetto «Stow ’n Place» sono rifinite in nero.

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Chrysler offre cinque colorazioni per la carrozzeria, che spaziano dal «Bianco Brillante» al «Nero Diamante», passando per il «Verde Oliva» e due nuove tonalità: «Grigio Brace» (Gris Braise) e «Grigio Vetro» (Gris Verre). L’impatto visivo di questi dettagli varia a seconda del colore scelto, in particolare sul frontale e sui cerchi.

All’interno, la Pacifica Limited Copperline abbina pelle Nappa nera a cuciture color rame, denominate «Sol Stopper». La versione Pinnacle punta invece su una pelle Nappa «Blue Agave», caratterizzata da un motivo traforato che richiama un pavimento in parquet. Su entrambe le versioni, il rame ritorna sui profili della plancia, attorno alle bocchette di aerazione e lungo i bordi delle cinture di sicurezza nere.

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Nell’allestimento Limited, questo tocco color rame si estende anche alla console centrale. Tra le dotazioni della gamma Pacifica figurano il sistema di sedili e vani portaoggetti “Stow ’n Go”, l’aspirapolvere integrato “Stow ’n Vac” e la telecamera “FamCAM”, pensata per monitorare i passeggeri seduti nelle file posteriori. A seconda della configurazione scelta, è disponibile anche la trazione integrale.

La seconda novità è pensata per chi predilige un abitacolo più luminoso. La colorazione “Ski Grey” può essere abbinata a tutte le tinte della carrozzeria; è proposta sugli allestimenti Select e Limited (escluso il pacchetto “S Appearance”) e sulla versione Pinnacle. Nella variante Select, questa tonalità grigio chiaro è realizzata in similpelle “Caprice”.

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Nell’allestimento Limited è proposta in pelle Nappa, mentre nella versione Pinnacle si arricchisce di un motivo traforato e cuciture a vista color rame. Con questa variante, la gamma Pacifica 2027 offre ora otto combinazioni di colori e materiali. Tra queste figura anche la pelle Nappa nera con dettagli blu, esclusiva dell’edizione “America250”.

Matt McAlear, CEO di Chrysler, ha spiegato che queste novità rispondono a due esigenze distinte: da un lato, il desiderio di conferire al minivan un’identità visiva più marcata e, dall’altro, la ricerca di un’alternativa più chiara rispetto agli interni neri o nella colorazione “Blue Agave”. Anche il listino prezzi riflette questa distinzione tra le due opzioni.

Negli Stati Uniti, il pacchetto “Copperline” ha un costo di 1.995 dollari sull’allestimento Limited e di 995 dollari sulla versione Pinnacle, secondo i prezzi consigliati da Chrysler. Per quanto riguarda l’interno “Ski Grey”, è previsto un sovrapprezzo di 295 dollari sugli allestimenti Select e Limited, mentre sulla versione Pinnacle è disponibile senza costi aggiuntivi.