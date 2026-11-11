Fiat Argo X si mostra in nuove immagini ufficiali: look moderno e una personalità decisa

Fiat Argo X si mostra in nuove immagini ufficiali, ancor prima della sua presentazione ai dipendenti dello stabilimento Stellantis Automotive Hub di Betim, nello stato brasiliano del Minas Gerais. Fiat ha optato per una colorazione “verde pistacchio”, una tonalità che esalta le forme della carrozzeria e i dettagli del frontale. Per il marchio, la Argo X segna l’inizio di una nuova fase in Brasile e offre un’anteprima di elementi stilistici che ritroveremo anche nei futuri modelli Fiat.

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Fiat Argo X: cosa rivelano le nuove immagini ufficiali

Un elemento di grande impatto è la firma luminosa a forma di “X”. Fiat ha adottato un motivo a pixel sia per le luci di marcia diurna che per i gruppi ottici posteriori. I singoli elementi luminosi compongono la lettera che dà il nome al modello, rendendo la Argo X immediatamente riconoscibile sia frontalmente che posteriormente. Anche la posizione del logo Fiat è cambiata: ora si trova al centro, sia davanti che dietro. Con queste due scelte di design, il marchio intende stabilire una continuità stilistica per i modelli futuri.

La tonalità “verde pistacchio” valorizza il design della carrozzeria. Linee decise ne definiscono i volumi, mentre ampie superfici lisce lasciano risaltare il colore. La Argo X appare robusta, pur mantenendo le proporzioni tipiche di un’auto compatta; è proprio questo equilibrio a caratterizzare il modello. L’obiettivo è conferire una maggiore presenza su strada a un veicolo pensato per l’uso quotidiano, in un segmento in cui le dimensioni contano tanto quanto lo stile.

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Questa novità incide anche sulla struttura della gamma Fiat in Brasile: la Argo X affiancherà l’attuale Argo, ampliando l’offerta per i clienti alla ricerca di un’auto compatta. Il marchio posiziona il modello come un veicolo che punta su design, tecnologia e sicurezza, con dimensioni ideali per l’uso quotidiano.

La coesistenza dei due modelli consente a Fiat di mantenere in gamma un veicolo già noto al pubblico brasiliano, rivolgendosi al contempo a clienti alla ricerca di un’auto dal carattere più robusto. La presentazione interna si terrà oggi, 11 novembre, presso lo stabilimento Stellantis di Betim. Per il momento, le immagini ufficiali mostrano principalmente gli esterni.