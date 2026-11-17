Jeremy Clarkson svende il garage e non dice perché. Tre auto di The Grand Tour sono finite sotto il martello del NEC Classic Motor Show il 14 novembre, e il conto è arrivato a 142.500 sterline, circa 170mila euro.

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La più cara del trio è la Lancia Montecarlo Spider del 1982, quella guidata da Clarkson nell’ultimo episodio del programma, ben 61.500 sterline. Seconda la Lincoln Continental Mark V del 1978, passata di mano a 41.000. Terza l’Alfa Romeo GTV6 del 1983, aggiudicata a 40.000. Una spider italiana a motore centrale, una coupé dal carattere spigoloso e un transatlantico americano costruito quando nessuno si sognava di parlare di ingombri.

La meccanica conta, ma la provenienza documentata da un programma visto in mezzo mondo vale quanto un restauro fatto bene. Con un limite, però: il nome del proprietario non basta a far quadrare i conti. Condizioni, originalità e carte in regola restano il vero listino, soprattutto con auto che hanno quarant’anni e passa sulle spalle.

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Nella stessa serata è andata in scena anche la Ferrari F355 GTS del 1996, già sua. Qui la cifra cambia scala, 360.000 sterline, tasse escluse. Attenzione, non rientra nel totale dei 142.500 appena citato, perché con The Grand Tour non c’entra. È l’auto che ha rubato la scena al gruppo, senza nemmeno essere nel gruppo.

Resta quello che Clarkson ha lasciato cadere con la nonchalance di chi sa di avere il pubblico in pugno. Il sessantaseienne ha accompagnato la vendita con un messaggio ai nuovi proprietari, invitandoli a trattare bene le sue ex compagne di set. Poi ha aggiunto che il motivo di tutto verrà spiegato nella prossima stagione di Clarkson’s Farm. Quale legame ci sia tra una Lancia da cinquantamila sterline e una fattoria dell’Oxfordshire, per ora, è un segreto ben custodito.

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Il ritorno della serie su Prime Video è atteso tra primavera ed estate del 2027, e da quando l’avventura con Hammond e May è finita la fattoria è diventata il racconto televisivo principale di Clarkson. Quindi, adesso, ci toccherà aspettare.