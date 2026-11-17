Sabato 21 e domenica 22 novembre le concessionarie Fiat italiane dedicano il fine settimana alla Fiat 600. Chi passa in showroom potrà vedere da vicino e provare le tre versioni in gamma, dalla turbo benzina con cambio manuale alla Hybrid, fino alla 600e completamente elettrica. Per l’occasione Fiat annuncia un’ampia disponibilità di vetture in pronta consegna e un’offerta a partire da 17.950 euro, oppure un finanziamento a tasso zero secondo le condizioni della promozione.

Advertisement

Fiat 600, al porte aperte si provano benzina, Hybrid ed elettrica

La Fiat 600 Turbo 100 a benzina è la versione pensata per chi cerca un motore a benzina e preferisce cambiare le marce manualmente. Il propulsore turbo eroga 100 CV ed è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. La Fiat 600 Hybrid, invece, combina un motore termico con un sistema a 48 volt e un cambio elettrificato a doppia frizione. Nel traffico quotidiano, la differenza più evidente rispetto alla versione Turbo 100 si avverte proprio a livello del cambio, specialmente nelle fasi di marcia a singhiozzo tra semafori e incroci.

La gamma è completata dalla Fiat 600e, una variante che funziona esclusivamente a batteria, a zero emissioni allo scarico. È la versione che si distingue maggiormente dalle altre due nell’utilizzo quotidiano, poiché il rifornimento di carburante viene sostituito dalla ricarica elettrica.

Advertisement

Queste giornate di porte aperte offrono l’opportunità di confrontare le diverse motorizzazioni su uno stesso modello. I visitatori possono valutare aspetti percepibili fin dal momento in cui salgono a bordo, come la posizione di guida, e la visibilità e determinare quale versione si adatti meglio al proprio stile di guida.

Chi ha già in mente una specifica motorizzazione potrà verificare quali esemplari sono disponibili per la consegna immediata. Il fine settimana in concessionaria coincide con il lancio della nuova campagna dedicata alla Fiat 600, pensata per la televisione con spot da 30 e 15 secondi.

L’azione si svolge in un piccolo borgo italiano dove, all’arrivo della 600, tutti trovano una buona scusa per chiedere di salire a bordo. Tutto ha inizio con un ragazzino che sgonfia volontariamente lo pneumatico della propria bicicletta per simulare una foratura. Poco dopo, insieme a due amici, trova il modo di perdere lo scuolabus. Anche sua madre crea un imprevisto, facendo sparire le chiavi della propria auto.

Advertisement

La sequenza più riuscita è quella in cui le signore del paese si ritrovano, quasi per caso, in ritardo per il loro torneo di burraco. Anche per loro, un passaggio sulla 600 rappresenterebbe la soluzione ideale. Lo spot gioca su questi piccoli pretesti, con gli abitanti che si passano l’auto da una scena all’altra. Il veicolo, che inizialmente aveva suscitato la curiosità del ragazzino, finisce così per accogliere a bordo genitori, amici e giocatrici di burraco.

In concessionaria, le opzioni sono più concrete. Chi preferisce il cambio manuale può optare per la versione Turbo 100; chi desidera provare il cambio a doppia frizione può salire a bordo della versione Hybrid; infine, chi sta pensando di passare all’elettrico può mettersi al volante della 600e. L’appuntamento è fissato per sabato 21 e domenica 22 novembre. Durante la visita, sarà inoltre possibile scoprire i dettagli dell’offerta a 17.950 euro o del finanziamento a tasso zero, e verificare la disponibilità del modello appena provato.