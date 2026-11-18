Maranello cerca gente, ma non ingegneri o tute rosse in officina: il Cavallino ha aperto sette posizioni e il primo identikit è quello di un avvocato. Il motore Ferrari, evidentemente, è a posto. Quello che serve adesso è qualcuno che sappia leggere un contratto di fornitura senza panico dietro l’angolo.

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Ferrari è coperta sul fronte ingegneristico. Le mancanze in organico riguardano area legale, informatica, risorse umane e gestione del patrimonio culturale.

La posizione più ricca è quella di Consulente Legale Acquisti. Contratto a tempo indeterminato, pacchetto retributivo tra 55.000 e 70.000 euro lordi l’anno su 13 mensilità, cioè all’incirca da 4.231 a 5.385 euro lordi al mese. Attenzione però alla vetrina: i 70.000 sono il tetto della forbice.

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Si lavora 40 ore a settimana, con un giorno di smart working concesso e una serie di servizi aziendali a corredo. Serve la laurea in Giurisprudenza, mentre un’esperienza pregressa nell’automotive è considerata un plus e non un requisito. Il lavoro è fatto di accordi di sviluppo, lettere di intenti, memorandum e NDA, da redigere e rivedere sia in italiano sia in inglese. Il rapporto con i fornitori, insomma, passa da qui.

Poi, sei tirocini professionali per studenti di master e neolaureati, in ambiti che vanno dalla qualità del software ai sistemi elettronici, passando per contabilità, risorse umane e archivi storici. Nel primo caso si lavora con i team di sviluppo prodotto e controllo qualità su audit, indicatori e verifica delle procedure, servono ottimo Office e inglese fluente. Un altro stage porta dritto nel reparto che custodisce la memoria del marchio.

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Tutti i tirocini sono retribuiti ogni mese e includono l’accesso gratuito alla mensa aziendale. Un dettaglio che a Maranello è praticamente un biglietto da visita, lì si mangia bene, e si sa.

Le candidature passano dalla piattaforma carriere ufficiale, dove ogni annuncio indica responsabilità, requisiti e istruzioni per il curriculum. Scadenze non ne sono indicate, quindi prima di inviare conviene controllare che l’offerta sia ancora online.

Ferrari resta riservata anche quando assume. Il modo in cui valuta i candidati è tenuto lontano dai riflettori quanto i progetti in cantiere, e questa apertura a profili così diversi dice che per correre, in pista e fuori, serve una squadra che non sia fatta solo di motoristi.