Sono aperti anche in Francia gli ordini della Fiat Pandina Tributo Autobianchi, con un prezzo di listino di 19.400 euro. La serie speciale è proposta con motore ibrido da 48 kW (65 CV), cambio manuale e carrozzeria bicolore Platino con tetto e portellone neri. È proprio il portellone a far capire da dove arriva l’idea. Chi ricorda l’Autobianchi Y10 riconoscerà uno dei particolari che la distinguevano dalle altre utilitarie degli anni Ottanta.

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Fiat Pandina Tributo Autobianchi, cosa cambia nella versione ordinabile in Francia

La Y10 debuttò nel 1985 su una piattaforma derivata da quella della Fiat Panda. A distinguerla erano la linea, la scelta dei materiali e una cura degli interni che all’epoca si trovava più spesso su auto di categoria superiore. Era una formula già sperimentata da Autobianchi con la Bianchina e la A112, che la Y10 portò avanti prima di lasciare il testimone alla Lancia Y. Quarant’anni dopo, Fiat riprende quella stessa idea sulla sua utilitaria prodotta a Pomigliano d’Arco.

La colorazione Platino è stata sviluppata appositamente per questa versione. Il nero del tetto e del portellone si ritrova anche sulle calotte degli specchietti retrovisori e sulle protezioni inferiori della carrozzeria. Di profilo, spiccano la scritta «Tributo Autobianchi» e i cerchi in lega diamantati da 15 pollici, che presentano un logo specifico sui coprimozzo. Il richiamo alla Y10 è ancora più evidente osservando il veicolo dal posteriore, dove il portellone scuro crea un netto contrasto con il resto della carrozzeria.

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All’interno, l’elemento di spicco è rappresentato dai sedili in microfibra color sabbia chiaro, impreziositi da un motivo a grandi riquadri e da un logo dedicato sui poggiatesta anteriori. La stessa tonalità ritorna sugli inserti morbidi dei pannelli porta, mentre la plancia riprende la colorazione Platino della carrozzeria. L’allestimento è completato da un volante «soft-touch», dettagli in nero lucido e tappetini specifici. L’appartenenza a questa serie speciale viene sottolineata anche all’avviamento: sul quadro strumenti e sullo schermo dell’autoradio appare infatti un’animazione di benvenuto Tributo Autobianchi.

Per i clienti francesi che scelgono la Pandina Tributo Autobianchi, la gamma abbina la motorizzazione ibrida da 65 CV a una configurazione bicolore, includendo di serie tutti gli elementi distintivi di questa edizione speciale. Fiat ha dedicato una cura particolare ai dettagli, sia visivi che tattili, che accompagnano l’uso quotidiano: dai rivestimenti dei sedili alle finiture della plancia. Il portellone nero costituisce il richiamo più diretto alla Y10, mentre il motivo a grandi riquadri estende questo omaggio anche all’abitacolo.