Milano Autoclassica 2026: a breve il grande appuntamento con la passione a quattro ruote

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre alla Fiera Milano Rho. Il salone lombardo, la cui fama non conosce confini, vivrà a breve la sua sedicesima edizione.

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Negli stand, come al solito, si potranno ammirare vetture storiche e supercar ma anche lotti di memorabilia, ricambi d’epoca e altro ancora. Previste delle iniziative dedicate ai più giovani, per avvicinarli all’universo delle classiche.

Ancora una volta Milano Autoclassica offrirà la base migliore per fruttuose interazioni tra collezionisti, addetti ai lavori, commercianti e appassionati, in una cornice di bellezza e adrenalina.

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L’imperdibile evento lombardo è ormai diventato una tappa obbligata per molti. Non ci vuole molto a capirne le ragioni. Nella tela espositiva si potranno ammirare auto per tutti i gusti e di tutte le epoche: si spazia dalle più popolari a quelle più esclusive, che proiettano nel mondo dei sogni.

I più giovani, forse, orienteranno la quota maggiore del loro interesse verso le youngtimer, ma il loro cuore non potrà resistere alle seduzioni dei pezzi unici e delle vetture storiche più ricercate. A Milano Autoclassica 2026 saranno della partita anche i musei e le case automobilistiche, a riprova del prestigio di questo appuntamento.

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Il loro coinvolgimento diretto porterà a impreziosire la trama espositiva, con un ricco ventaglio di proposte: dai grandi capolavori a quattro ruote del passato, alcuni dei quali raramente esposti, alle auto del listino attuale e alle anteprime di mercato. Spazio, quindi, per le emozioni e gli interessi di tutti.

Un’area espositiva importante sarà riservata anche al mercato dei ricambi, all’editoria, all’automobilia e al modellismo, capaci di nutrire la passione in modo diverso, ma sempre caloroso.

Buone scariche di adrenalina, a Milano Autoclassica 2026, giungeranno dal grande raduno di vetture storiche e youngtimer, che aggiungerà ulteriore “sale” all’appuntamento. Cuore pulsante sarà, tuttavia, l’ampia mostra mercato, con proposte automobilistiche offerte dai privati direttamente alle tentazioni di acquisto dei visitatori. Non mancheranno all’appello neppure i club e i registri di marca, che creeranno interazioni, nuove occasioni di incontro e di approfondimento.

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Milano AutoClassica 2026: tutte le informazioni utili

Fonte Milano AutoClassica

Orari

Giovedì 19 novembre 2026: giornata preview (orario: 10.00 – 18.00)

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 novembre 2026 (orario: 09.30 – 19.00)

Come raggiungere i padiglioni fieristici

IN AUTO

Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. Ampi e comodi parcheggi con oltre 10.000 posti auto a disposizione dei visitatori.

IN TRENO

I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane dirette a Fiera Milano sulla Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano.

IN AEREO

Da Linate:

– Bus 73 e X73 (fermata Duomo/Missori), poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

– Metropolitana Linea Blu M4 fino a San Babila, poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

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Da Malpensa:

Treno Malpensa Express, ogni 30′ per Milano stazione Cadorna, poi metropolitana Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano

Da Bergamo – Orio al Serio: Visitare il sito dello scalo

METROPOLITANA

Linea Rossa M1 – Fermata Rho – Fieramilano

Biglietti Milano Autoclassica 2026

SPECIAL Preview | Giovedì 19 novembre

BIGLIETTO CLASSIC GIOVEDI’

Ingresso al salone

Non sono previste riduzioni

PREZZO ALLA CASSA

€ 60,00

PREZZO ONLINE

€ 50,00

Biglietto intero giornaliero

Valido per 1 ingresso a scelta tra venerdì 20, sabato 21 e domenica 22

PREZZO ALLA CASSA

€ 28,00

PREZZO ONLINE

€ 23,00

€ 19,00 (Promozione valida fino al 31/10/2026)

Biglietti ridotti

Validi solo per le giornate di venerdì 20, sabato 21, domenica 22

Ridotto ragazzi (da 13 a 17 anni compiuti)

PREZZO ALLA CASSA

€ 15,00

PREZZO ONLINE

€ 15,00

Bambini (da 0 a 12 anni compiuti)

PREZZO ALLA CASSA

gratuito

PREZZO ONLINE

non acquistabile

Pacchetto famiglia

PREZZO ALLA CASSA

€ 50,00

PREZZO ONLINE

€ 50,00

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Biglietto tre giorni

PREZZO ALLA CASSA

€ 65,00

PREZZO ONLINE

€ 50,00

Gruppi (Club, associazioni. Minimo 10 persone) *

PREZZO

€ 15,00

Scuole / Istituti (minimo 10 persone)*

PREZZO

€ 8,00

*Per gruppi, scuole e istituti è obbligatorio farsi autorizzare dalla segreteria. Per info inviare una mail a: info@milanoautoclassica.com

A Milano Autoclassica 2026 sono previste anche delle vip experience, valide solo per la giornata di giovedì 19 novembre. Le tariffe, ovviamente, sono più alte in questo caso.

Per la visione dei prezzi e degli eventuali aggiornamenti, relativi alle offerte, ma anche per gli acquisti online, c’è il sito ufficiale dell’evento come canale di riferimento.

Fonte | Milano Autoclassica