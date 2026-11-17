Prima di raggiungere il set di The Traitors Italia, i concorrenti percorrono parte del tragitto a bordo del nuovo Jeep Compass. È così che il SUV, prodotto a Melfi, entra a far parte della seconda stagione del programma, disponibile su Prime Video dal 6 novembre. La regia segue il veicolo durante gli spostamenti, indugia sui dettagli della carrozzeria o si sposta direttamente all’interno dell’abitacolo, accanto ai concorrenti. L’accordo per l’inserimento del Compass nello show è stato siglato tra Jeep, Amazon MGM Studios e il team “Branded Content & Sponsorship” di Fremantle.

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Nuovo Jeep Compass: presentazione del SUV protagonista in The Traitors Italia

Già dalla vista frontale, si riconosce immediatamente la tipica calandra a sette feritoie. Di profilo, spiccano i passaruota trapezoidali e le protezioni che corrono lungo la parte inferiore della carrozzeria. Questi elementi sono stati curati dal centro stile europeo di Jeep, con sede a Torino, dove è stata progettata questa nuova generazione.

La produzione avviene invece nello stabilimento Stellantis di Melfi. La Compass nasce sulla piattaforma STLA Medium e ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, il più basso tra i SUV Jeep destinati all’Europa. Un cambio di passo per un modello che, dal debutto nel 2006, ha già trovato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

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Per chi la usa tutti i giorni, i numeri più interessanti sono quelli dello spazio. In 4,55 metri di lunghezza la Compass ricava un bagagliaio da 550 litri, 45 in più della generazione precedente. Jeep dichiara anche 55 millimetri di spazio in più per le gambe rispetto agli altri modelli sulla stessa piattaforma. Nelle scene a bordo si vede bene il display centrale da 16 pollici. Davanti al volante c’è il quadro digitale da 10,25 pollici, mentre la dotazione comprende gli aggiornamenti via internet e gli aiuti alla guida di Livello 2.

La gamma comprende una versione e-Hybrid, un modello ibrido plug-in e varianti elettriche. La versione Long Range, dotata di trazione anteriore, dichiara un’autonomia di 674 chilometri. La 4xe utilizza due motori elettrici per muovere tutte e quattro le ruote; eroga 375 CV e offre un’autonomia superiore ai 600 chilometri secondo il ciclo WLTP.

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Nell’uso fuoristrada, può contare su un’altezza da terra superiore ai 200 millimetri e sulla capacità di affrontare guadi fino a 480 millimetri di profondità. Il selettore «Selec-Terrain» consente di adattare il comportamento del veicolo in base al tipo di terreno.

La Compass apparirà anche su Instagram, attraverso «Reel» di presentazione e «Stories» pubblicati dagli account ufficiali di The Traitors Italia in concomitanza con la messa in onda degli episodi. Tali contenuti metteranno in risalto i veicoli e includeranno un tag a Jeep Italia.

Il programma italiano, prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, si basa su un concept nato nella televisione olandese. Intitolato De Verraders, è stato trasmesso per la prima volta sull’emittente RTL4 nel 2021. È stato sviluppato da IDTV, società del gruppo Banijay Entertainment, in collaborazione con la RTL Creative Unit.

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Da allora, questo gioco basato su alleanze e sospetti è stato adattato in oltre 40 paesi e il format ha ottenuto riconoscimenti ai BAFTA e agli Emmy Awards. Cinque dei sei episodi della seconda stagione italiana sono già disponibili su Prime Video. I primi tre sono stati pubblicati il ​​6 novembre, seguiti da altri due il 13 novembre. L’ultimo episodio sarà disponibile venerdì 20 novembre, sempre in esclusiva sulla piattaforma.