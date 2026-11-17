Una Jeep Cherokee del 1994 ha superato il test sulle emissioni della California. A farla passare non è stato un meccanico, ma un ragazzo che di meccanica ed elettronica, per sua stessa ammissione, sa poco o niente, e con l’aiuto fondamentale di due intelligenze artificiali al fianco.

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Muhammad Zulali, YouTuber, ha documentato tutto in un video. Il problema di partenza era che la Cherokee XJ non aveva superato la prova sugli NOx a 40 km/h. Il modello di quell’epoca non ha una presa OBD2 standard e uno scanner specifico, per giunta, Zulali non riusciva a procurarselo. Così ha scelto la strada più diretta, e meno ortodossa, ovvero parlare con la centralina tramite Claude.

Il primo ostacolo era far dialogare una vettura di trent’anni fa con un computer di oggi. Claude ha spiegato come funziona la comunicazione dell’unità di controllo, e a quel punto bastavano una scheda Arduino Nano, qualche resistenza, fili e pin, montati su una breadboard. Quindici euro di materiali, contributo di Claude escluso. Gli appassionati lo chiamano reverse engineering.

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Il collegamento è riuscito al primo colpo. Sullo schermo sono comparsi la tensione della batteria e la temperatura del liquido di raffreddamento, poi, scavando, il resto dei dati. Già che c’era, Claude ha copiato l’intera programmazione della centralina: 32 KB, centinaia di volte meno di una foto scattata dal vostro smartphone di ultima generazione.

La diagnosi, però, è stata tutt’altro che lineare. Claude ha guidato Zulali tra prove su strada, controllo di eventuali perdite allo scarico, misure della pressione del carburante e scollegamento degli iniettori, uno alla volta. Poi quel file da 32 KB ha parlato: la centralina era stata tarata in fabbrica proprio sui cicli di test californiani, e nelle condizioni usate dalle stazioni di revisione tagliava l’iniezione di carburante. La miscela aria-benzina andava fuori equilibrio e gli NOx salivano.

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Correggere il codice sarebbe stato facile, se la Jeep dell’epoca avesse montato centraline programmabili, ma non le montava. Entra in scena Codex, l’intelligenza artificiale di OpenAI, che ha messo mano alla EEPROM, la memoria che conserva i dati anche a motore spento e batteria staccata, da cui la centralina pesca i suoi valori di fabbrica.

Risultato, test superato, sia a 15 sia a 25 miglia orarie. Il commento di Zulali è un capolavoro di understatement: Claude ha fatto quasi tutta la diagnostica, Codex il grosso del lavoro sulla memoria, a lui sono toccati cablaggio e guida.