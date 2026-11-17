Lancia celebra i 120 anni, fatti di ingegneria pioneristica, eleganza e impegno nel motorsport, a Milano AutoClassica 2026 dove troveranno posto vetture stradali e da competizione del costruttore torinese fondato nel 1906. Un momento utile per ripercorrere la storia del marchio, fino alla caratterizzazione attuale ovvero nell’ottica di quel Rinascimento del marchio più volte discusso dal costruttore piemontese.

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L’evento si svolgerà dal 19 al 22 novembre prossimi presso Fiera Milano Rho, una sedicesima edizione fondamentale per celebrare l’anniversario a tre cifre di Lancia. Nello specifico saranno due le esposizioni, proposte in maniera complementare, utili per celebrare i 120 anni di storia del costruttore e per comprendere come il passato riesca a plasmare ancora oggi il futuro del marchio.

Saranno dodici i modelli iconici provenienti dall’Heritage HUB di Torino e proposte, in parte, presso lo stand ufficiale Lancia Classiche. Il passato e il presente del marchio si incontrano con la nuova Lancia Gamma posta in continuità con la sua progenitrice risalente al 1976, di fianco alle Aurelia B24 Spider e alla Lancia Rally 037. Due modelli perfetti per incarnare i concetti di eleganza e sportività insiti da sempre nel marchio torinese. La sezione Celebration, che Milano AutoClassica dedica ai 120 anni di Lancia, introduce nove vetture provenienti ancora dall’Heritage HUB che ripercorrono i principali capitoli della storia di Lancia passando dalle innovazioni e dai campionati mondiali vinti. Il filo conduttore dei due allestimenti è il legame fra la tradizione di Lancia e la sua rinascita attuale, condizione che passa dalle nuove Ypsilon e Gamma ovvero dal ritorno alle competizioni.

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Durante la giornata inaugurale dell’evento, giovedì 19 novembre, alle 12:00 la sezione Celebration ospiterà un intervento a cura di Roberto Giolito, che è responsabile dell’Heritage HUB. Mentre presso lo stand ACI alle 14.30 sarà il turno di Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e ambasciatore e collaudatore di Lancia, con Luca Martello a rappresentare Lancia Corse.

Presso lo stand Lancia Classiche la tradizione guarda al futuro del marchio, passando per il motorsport

Sono due le generazioni della classica ammiraglia Lancia presenti presso lo stand Lancia Classiche. Parliamo della nuova Gamma posta ora accanto alla Gamma del 1976. Entrambi i modelli hanno il compito di mettere in pratica il distintivo design italiano, il comfort e l’innovazione tecnologia sulla base di veri e propri elementi che sono rimasti centrali per Lancia in ogni epoca trascorsa.

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D’altronde la nuova Gamma, costruita presso lo stabilimento di Melfi, reinterpreta i canoni stilistici dei modelli di punta di casa Lancia a cominciare dalle volumetrie e dall’approccio distintivo della Lancia Gamma di cinquant’anni fa. Ma l’esposizione mette al centro pure due caratteristiche iconiche per il marchio come eleganza e spirito sportivo.

Nel primo caso si fa spazio la splendida Aurelia B24 Spider del 1955, prodotta in soli 240 esemplari disegnati da Pininfarina; autentico manifesto di eleganza per Lancia. Un profilo inconfondibile che ospita anche il poderoso V6 da 2,5 litri di cilindrata sotto il cofano, autentica eccellenza ingegneristica per la sua epoca. Accanto a questa c’è posto anche per la Lancia Rally 037 del 1983, autentico capolavoro di uno fra i capitoli più entusiasmanti di Lancia nel motorsport. Sviluppata congiuntamente da Lancia, Abarth e Pininfarina, adottava un propulsore sovralimentato posto in posizione centrale, in accordo con una tradizione esclusivamente posteriore. Fu l’ultima vettura a due ruote motrici campione del mondo rally nel 1983.

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Un privilegio che dice la sua nell’attualità a marchio Lancia visto che dopo oltre trent’anni di attesa, Lancia è tornata alle competizioni su strada nel 2025 con la Ypsilon Rally4 HF. Allo stesso tempo va ricordato che durante la stagione di esordio nel WRC2, nel 2026, la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha vinto il mondiale WRC2 a squadre riportando il costruttore torinese al top dei rally internazionali.

L’area Celebration del Milano AutoClassica 2026 ospita invece una parte della collezione dell’Heritage HUB a marchio Lancia. Si tratta di nove modelli che rappresentano epoche diverse di Lancia. Si comincia dalla Lancia 12 HP del 1908, prima vettura prodotta dal costruttore torinese. Passando per la Lancia Artena Cabriolet del 1931 e dalla Lancia Aprilia del 1936. Immancabile la Lancia D50 di Formula 1 progettata dal celeberrimo Vittorio Jano, la prima a introdurre soluzioni innovative a cominciare da un propulsore V8 con struttura portante e i suoi famosi serbatoi laterali per lo stoccaggio del carburante.

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Tra le ammiraglie figura la Flaminia Berlina del 1957, disegnata da Pininfarina, ovvero le Lancia Stratos HF Stradale e Delta HF Integrale Evoluzione diventate assolute icone dei rally e delle corse su strada. Accanto agli iconici modelli legati al motorsport a marchio Lancia troviamo anche la bella Gamma Coupé disegnata da Aldo Brovarone e la splendida Thema 8.32 del 1986 spinta dal celeberrimo V8 Ferrari. A concludere il cerchio dei 120 anni di storia ci pensa l’attuale Lancia Gamma, in versione LX elettrica da 230 cavalli di potenza.