Sabato 21 e domenica 22 novembre sarà possibile scoprire dal vivo i quattro modelli Alfa Romeo in versione Edizione Luna Rossa. In occasione di questo «porte aperte», il marchio del Biscione presenta nei propri showroom italiani la Junior, la Tonale, la Giulia e lo Stelvio, caratterizzate dai colori del team che parteciperà alla prossima America’s Cup.

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I clienti che si recheranno in concessionaria per valutare un acquisto potranno inoltre usufruire delle offerte del mese di novembre. La più vantaggiosa riguarda gli «Alfa Days» sulla Tonale, con un bonus di 9.000 euro su una selezione di veicoli in pronta consegna. Per la Junior, nell’ambito della stessa iniziativa, il vantaggio arriva a 6.000 euro.

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa: i prezzi di Junior, Tonale, Giulia e Stelvio

Per usare il bonus degli Alfa Days serve un voucher. Lo sconto si applica al prezzo di listino delle auto selezionate, esclude il cumulo con le altre promozioni e richiede che la vettura venga consegnata e immatricolata entro il 27 novembre 2026. Chi ha già individuato un esemplare in stock dovrà quindi verificare con il concessionario che entrambe le condizioni possano essere rispettate.

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Tra le altre offerte del mese, Junior parte da 24.500 euro, oltre agli oneri finanziari, con un vantaggio aggiuntivo fino a 1.000 euro sulle auto in pronta consegna. Con il finanziamento e il contributo del concessionario aderente, l’anticipo è di 5.836 euro. Seguono 35 rate da 159 euro e una rata finale da 18.455 euro, con TAN fisso del 7,99% e TAEG del 10,2%. Tonale parte da 31.900 euro, anche in questo caso con uno sconto aggiuntivo fino a 1.000 euro sulle vetture in stock.

Per chi punta alla serie speciale, Junior Edizione Luna Rossa costa 199 euro al mese per 35 rate, con 9.142 euro di anticipo e una rata finale di 21.311 euro. Il TAN è pari al 7,99%, mentre il TAEG è del 9,93%.

Per il Tonale Edizione Luna Rossa, le 35 rate mensili ammontano a 299 euro, con un anticipo di 10.731 euro e una rata finale di 24.650 euro. In questo caso, il TAN è del 2,99% e il TAEG del 4,19%. Entrambe le offerte richiedono un finanziamento e la permuta di un veicolo.

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La Giulia e lo Stelvio Edizione Luna Rossa prevedono la stessa rata mensile di 549 euro per 47 mesi, ma differiscono negli importi da versare all’inizio e alla fine del periodo. Per lo Stelvio, l’anticipo è di 17.951 euro e la rata finale di 30.789 euro.

Per la Giulia, l’anticipo è di 20.987 euro, con una rata finale di 24.686 euro. Il TAN è del 4,99% per entrambi i modelli, mentre il TAEG è del 5,83% per lo Stelvio e del 5,93% per la Giulia. Queste offerte includono un finanziamento e un contributo da parte dei concessionari aderenti.

Osservando questi veicoli, il primo dettaglio che salta all’occhio è il logo Alfa Romeo di colore rosso. Si tratta dell’elemento comune ai quattro modelli, abbinato a una combinazione di bianco, nero, grigio e rosso ispirata alle imbarcazioni di Luna Rossa.

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Questo legame con il team si ritrova anche all’interno, sui sedili personalizzati e attraverso loghi specifici. Ogni edizione si colloca al vertice della propria gamma di riferimento. Prima di queste quattro versioni, esisteva già la Giulia Quadrifoglio Edizione Luna Rossa, prodotta in dieci esemplari, tutti venduti. Questa partnership, proiettata verso la 38ª edizione dell’America’s Cup del 2027, è al centro dello spot pubblicitario «The Crew», in onda dal 15 novembre.

La campagna alterna immagini dell’imbarcazione che si solleva sopra l’acqua a quelle dei veicoli Alfa Romeo su strada. A bordo si riconoscono volti noti agli appassionati di vela, come Maria Giubilei, Maria Vittoria Marchesini, Vittorio Bissaro e Marco Gradoni. Sono loro che, nello spot, replicano le manovre e il lavoro di squadra tipici delle regate, prima che l’inquadratura passi dal mare all’asfalto.