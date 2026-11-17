Nel 2001 la Fiat Stilo raccolse l’eredità di Bravo e Brava con due carrozzerie dal carattere diverso. La tre porte aveva una linea più bassa e sportiva, la cinque porte privilegiava lo spazio a bordo. Nel 2002 arrivò anche la familiare Multi Wagon. Al vertice della gamma c’era la versione Abarth, con un 2.4 aspirato a cinque cilindri da 170 CV, abbinato al lancio al cambio robotizzato Selespeed. Quando nel 2007 tornò il nome Bravo, quella combinazione di motore e cambio restò uno dei tratti più riconoscibili della Stilo.

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Nuova Fiat Stilo Abarth: la «Competizione» vista da Carlo Indelicato

È stato Carlo Indelicato a riportare sotto i riflettori questa compatta dei primi anni 2000. Il digital artist indipendente ha pubblicato sui social network un render di una «Fiat Stilo Abarth Competizione», realizzata grazie all’intelligenza artificiale.

«Quando il design italiano reinterpreta le icone del passato», scrive nel suo post. Il suo concept prende le mosse dalla silhouette della versione a tre porte, trasponendola nell’universo delle compatte pensate per la pista: la carrozzeria è allargata e l’altezza da terra è ridotta al minimo, con le ruote che riempiono quasi completamente i passaruota.

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Ciò che colpisce maggiormente in questa creazione sono le proporzioni. La carrozzeria, rifinita in una tonalità grigio metallizzato, appare bassa e larga; è caratterizzata da passaruota imponenti e da fiancate scavate al di sopra delle minigonne.

All’anteriore, gruppi ottici affusolati seguono il profilo del cofano, che presenta due aperture, mentre uno splitter sporge ai lati del paraurti. I cerchi di grande diametro lasciano intravedere le pinze dei freni rosse. Osservata di tre quarti, l’auto appare quasi incollata all’asfalto, specialmente nella zona del muso.

Al posteriore, un alettone prolunga la linea del tetto, mentre un diffusore incornicia due terminali di scarico circolari, posizionati alle estremità. I ​​fanali rossi, sottili e orizzontali, lasciano spazio alla scritta «Fiat» al centro del portellone. Un dettaglio lega questa nuova Fiat Stilo Abarth alla versione originale: lo Scorpione applicato sul montante posteriore. Per quanto riguarda la motorizzazione, il rendering lascia ampio spazio alle speculazioni. Chi ricorda la Stilo Abarth penserà subito al motore a cinque cilindri, uno degli elementi che la distinguevano dalle altre compatte dell’epoca.

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Al momento però il ritorno di questo modello non sembra rientrare nei piani di Fiat e nemmeno di Abarth. Per i prossimi anni, la casa torinese ha in programma il rinnovamento della 500 e della Pandina, oltre all’ampliamento della propria gamma di veicoli per famiglie, che spazia dalla Grande Panda ai nuovi modelli del segmento C, come la Grizzly.

Al Salone di Parigi, Arnaud Belloni ha inoltre accennato a una piccola citycar accessibile e a un progetto che potrebbe riprendere la modularità della Multipla. È inoltre al vaglio la possibilità di produrre un secondo veicolo a Mirafiori, una scelta che dipenderà dalla competitività dello stabilimento.