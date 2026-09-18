Jeremy Clarkson si separa dalle auto che non voleva restituire: tra loro Lancia e Alfa Romeo storiche

Una carriera televisiva che ha ridisegnato il modo in cui il grande pubblico guarda alle automobili e adesso Jeremy Clarkson si separa da un pezzo di quella storia e lo fa all’asta.

Advertisement

A novembre, in occasione del NEC Classic Motor Show Sale, Iconic Auctioneers metterà sotto il martello tre vetture direttamente dalla collezione personale del conduttore. Si tratta di pezzi suoi, tenuti dopo le riprese perché, dice Clarkson, gli erano piaciute troppo per restituirle.

La più carica di significato è la Lancia Montecarlo Spider del 1982, in Lotus Blue. È l’ultima auto che Clarkson ha guidato nel Grand Tour, nell’episodio finale con Hammond e May, quello che li ha portati attraverso lo Zimbabwe e il Botswana, chiudendo quasi vent’anni di televisione automobilistica in un modo che chiunque abbia uno schermo ricorda. La Spider era già stata restaurata integralmente da Max500 Ltd, poi modificata in fase di produzione con i fanali posteriori della Ferrari 308 e quattro terminali di scarico.

Advertisement

La seconda è un’Alfa Romeo GTV6 del 1983, apparsa sette anni fa nel programma “Well Aged Scotch” durante la North Coast 500 scozzese. Clarkson se l’era tenuta anche allora. Con poco più di 45mila chilometri sul contachilometri è un oggetto difficile da classificare.

Il terzo lotto è la Lincoln Continental Mark V del 1978, colore azzurro cielo, già protagonista di The Grand Tour Presents: Lochdown. Motore V8 da 6,6 litri modificato con un sistema a protossido d’azoto, cornamusa nel bagagliaio, orologio Cartier sul cruscotto. Un’auto americana degli anni Settanta resa ancora più americana da un britannico con un budget televisivo e troppa creatività.

Clarkson ha detto che raramente ha ormai il tempo di guidarle, e che è giusto che vadano a chi può farlo davvero. Ha anche lasciato intendere che il motivo della vendita sarà più chiaro nella prossima stagione di Clarkson’s Farm. Il che, conoscendo il personaggio, è già di per sé una notizia.